İGÜ'nün 17 patentle büyüyen teknoloji haritası

İGÜ'ye 17 yeni patent tescili

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından sonuçlandırılan değerlendirmeler sonucunda, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde geliştirilen 17 farklı buluşun patent tescili alması kararlaştırıldı. Süreçler, üniversitenin koordinasyonunda işleyen İGÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütüldü ve tesciller üniversitenin teknoloji portföyüne doğrudan eklendi.

akademi ve öğrenciler aynı inovasyon ekosisteminde:

Patent sahibi çalışmaların buluşçu kadrosunda toplam 11 farklı isim yer alıyor; bunların içinde 5 akademisyen ve 6 öğrenci bulunuyor. Bazı projelerde akademisyenlerle öğrencilerin ortak buluşçu olarak yer alması, İGÜ'de eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirme süreçlerinin birbirini besleyen bir yapıda yürütüldüğünü gösteriyor. Öğrencilerin eğitim sürecindeyken fikri mülkiyet üretimine dahil olmaları, üniversitenin inovasyon kültürünün somut çıktılarından biri olarak öne çıkıyor.

teknoloji çeşitliliği ve uygulama alanları:

Yeni tesciller; havacılık ve savunma teknolojilerinden yapay zeka ve akıllı sistemlere, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik çözümlerinden çevre teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Portföyde, insansız hava araçlarına yönelik yenilikçi gövde teknolojileri, akıllı enerji yönetimi ve enerji geri kazanımı çözümleri, yapay zeka destekli yapı sistemleri, dijital ikiz uygulamaları, biyomimetik ürünler, akıllı çevre ve ulaşım teknolojileri ile kullanıcı odaklı ergonomik sistemler gibi alanlar yer alıyor. Bu dağılım, İGÜ'nün disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını yansıtıyor.

fikri mülkiyetten ticarileştirmeye uzanan süreç:

İGÜ, fikri mülkiyet çalışmalarını sadece tescille sınırlamıyor; başvuru hazırlığından teknik değerlendirmeye, araştırma ve inceleme aşamalarından tescile kadar tüm süreçleri İGÜ Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda takip ediyor. Üniversite, 2026 yılının ilk yedi ayında 30 patent ve 52 faydalı model olmak üzere toplam 82 tescil elde etmiş; aynı dönemde ise 165 yeni buluş dosyasını fikri mülkiyet süreçlerine dahil etmişti. Ayrıca İGÜ, Patent Effect tarafından yayımlanan "2025 Türkiye’nin Patent Raporu" kapsamında 23 ticarileştirme sözleşmesi ile patent ticarileştirme performansını belgeledi.

Sonuçlanan 17 yeni patent tescili, üniversitenin 2026 yılı boyunca sürdürdüğü fikri mülkiyet çalışmalarının yeni çıktıları olarak İGÜ'nün teknoloji portföyünü genişletiyor; aynı zamanda yenilikçi fikirlerin korunması, ileri aşamalara taşınması ve sanayi ile toplum için ekonomik ya da toplumsal değere dönüştürülmesine yönelik kapasitenin güçlendiğini gösteriyor.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ