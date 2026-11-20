Edirne otogarındaki ihale soruşturmasında 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Belediyesi otogarında nisan ayında ihaleye çıkılacağı duyurulan toplam 20 iş yeri için yürütülen işlemlerde usulsüzlük iddiaları üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, otogarda yer alan 16 yazıhane ve bilet satış ünitesi, 3 büfe ve 1 lokanta olmak üzere toplam 20 iş yerinin ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasını kapsıyor. Başsavcılığın iddiasına göre ihaleye katılan bazı kişiler, şartları ve fiyatları etkilemek amacıyla kendi aralarında anlaşma yapmış olabilecekleri yönünde bulgular üzerine çalışma yürütüldü.

operasyon ve gözaltılar:

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde alınan gözaltı kararları doğrultusunda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yolcu taşımacılığı şirketi hissedarları ile bir araç kiralama şirketi sahibinin de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen verilerin incelenmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınması tamamlandıktan sonra, kişiler yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Edirne Otogarı ihale soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi