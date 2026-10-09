İhracat sınırına dayandı: körfez koridorunda kritik tıkanma

Halı ihracatı kritik eşikte

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilimlerin deniz yolu ile yapılan sevkiyatları sekteye uğrattığını, bunun sonucunda Orta Doğu ve Körfez pazarlarına yapılan nakliyelerin karayoluna yöneldiğini açıkladı.

koridorun çökmesi ve sanayiye etkileri:

Kaplan, deniz yolunun kapanmasının ardından yük rotalarının zorunlu olarak Türkiye–Suriye–Ürdün–Suudi Arabistan hattına kaydığını söyledi. Bu güzergâh üzerinden Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Yemen’e yapılan tırlar artık ciddi bir tıkanıklıkla karşılaşıyor. Suudi Arabistan'ın transit geçiş vizelerinde yarattığı gecikmeler ve süreci aylara yayması nedeniyle Suriye sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyruğu oluştuğuna dikkat çekti.

Kaplan, bu durumun sadece halı sektörünü etkilemediğini, Orta Doğu pazarına mal gönderen tüm imalat sektörlerinin benzer bir çıkmazda olduğunu belirtti. Siparişlerin alıcıların bekleyişinde kaldığını, depolarda yer kalmadığını ve yeni üretimin sekteye uğradığını vurguladı.

navlun maliyetleri ve çağrı:

Konvansiyonel deniz yolu navlunlarının konteyner başına normalde bin ila bin 500 dolar aralığında olduğunu hatırlatan Kaplan, karayolu sevkiyat maliyetlerinin ise 10 bin doların üzerine çıktığını söyledi. Bu fahiş artışın ihracatçının rekabet gücünü zayıflattığını anlatan Kaplan, çözüm için Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Suudi yetkililerin acilen masaya oturması gerektiğini kaydetti.

Kaplan uyarısını şöyle özetledi: nakliye maliyetleri ve vize bürokrasisi düzeltilmezse fabrikalarda yığılan malların üreticinin elinde patlayacağını, Körfez pazarındaki kalıcı bağların ve Türkiye'nin rekabet gücünün zarar göreceğini ifade etti. Acil diplomatik ve lojistik adımlar atılmadığı sürece tıkanıklığın daha da derinleşeceği uyarısını yineledi.

TİM HALI SEKTÖR KURULU BAŞKANI İSKENDER KAPLAN’DAN KRİTİK UYARI: