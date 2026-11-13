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İhsangazi'de cuma sonrası cemaat fidanlarla camiden ayrıldı

Kastamonu İhsangazi Merkez Camii'nde cuma namazı sonrası Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü 2 bin ceviz, ahlat ve adaçayı fidanı dağıttı; fidanlar tükendi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Aslı Han

İhsangazi'de cuma sonrası cemaat fidanlarla camiden ayrıldı

İhsangazi'de cuma çıkışı fidan dağıtımı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde cuma namazı için Merkez Camii'ne gelen vatandaşlara ücretsiz 2 bin fidan verildi. Dağıtımı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü gerçekleştirdi.

dağıtımın ayrıntıları:

Namazın ardından cami önünde yapılan dağıtımda vatandaşlara ceviz, ahlat ve adaçayı fidanları sunuldu. Fidanlar ücretsiz olarak verildi ve dağıtım kısa sürede tamamlandı.

vatandaşların ilgisi ve geri dönüşler:

Dağıtılan fidanlara vatandaşlardan yoğun ilgi geldi; yetkililer tarafından sunulan fidanlar hızla tükendi. Katılımcılar, düzenlemeyi yapan ekiplere teşekkür etti ve uygulamaya memnuniyetle yaklaştıklarını belirtti.

Etkinlik, Merkez Camii'nde cuma çıkışında gerçekleştirilerek yerel halkın kolay erişebileceği bir noktada fidan dağıtımı yapılmasını sağladı. Organizasyonun kısa sürede ilgi görmesi dikkat çekti.

KASTAMONU&#039;NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE CUMA NAMAZI İÇİN CAMİYE GELEN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ 2 BİN FİDAN...

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE CUMA NAMAZI İÇİN CAMİYE GELEN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ 2 BİN FİDAN DAĞITILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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