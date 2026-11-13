İhsangazi'de cuma sonrası cemaat fidanlarla camiden ayrıldı

İhsangazi'de cuma çıkışı fidan dağıtımı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde cuma namazı için Merkez Camii'ne gelen vatandaşlara ücretsiz 2 bin fidan verildi. Dağıtımı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü gerçekleştirdi.

dağıtımın ayrıntıları:

Namazın ardından cami önünde yapılan dağıtımda vatandaşlara ceviz, ahlat ve adaçayı fidanları sunuldu. Fidanlar ücretsiz olarak verildi ve dağıtım kısa sürede tamamlandı.

vatandaşların ilgisi ve geri dönüşler:

Dağıtılan fidanlara vatandaşlardan yoğun ilgi geldi; yetkililer tarafından sunulan fidanlar hızla tükendi. Katılımcılar, düzenlemeyi yapan ekiplere teşekkür etti ve uygulamaya memnuniyetle yaklaştıklarını belirtti.

Etkinlik, Merkez Camii'nde cuma çıkışında gerçekleştirilerek yerel halkın kolay erişebileceği bir noktada fidan dağıtımı yapılmasını sağladı. Organizasyonun kısa sürede ilgi görmesi dikkat çekti.

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE CUMA NAMAZI İÇİN CAMİYE GELEN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ 2 BİN FİDAN DAĞITILDI.