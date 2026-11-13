Trabzon’dan COP31 mesajı: şehirlerin dayanıklılıkları güçlendirilmeli

Trabzon'dan iklim ve dayanıklılık mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan Trabzon Evi'nde yaptığı açıklamada, şehirlerin iklim krizine karşı daha dirençli hâle getirilmesi gerektiğini belirtti. Genç, hem can kayıplarının önlenmesi hem de ekonomik zararların azaltılması için yerel düzeyde acil adımların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

aşırı yağışlar ve riskler:

Başkan Genç, küresel ısınmanın beraberinde getirdiği sıra dışı yağış rejimlerine dikkat çekti. Genç'e göre, 50 kilogram üstü seviyelerdeki orta ve şiddetli yağışlar tek başına olağan dışı sayılmayabilir; ancak son dönem örneklerinde bu tür yağışların birlikte ortaya çıkmasının ciddi hasarlara yol açtığı görüldü. Bu durumun sadece altyapıya verdiği zararlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda ciddi bir can kaybı riski doğurduğunu vurguladı.

şehir planlamasında dayanıklılık ve enerji politikaları:

Genç, 21. yüzyıl vizyonunun şehirler açısından en öncelikli unsurunun dayanıklılık olduğunu ifade etti. Dünya nüfusunun yarısının bugün şehirlerde yaşadığı ve 2050'de bu oranın %70lere ulaşacağı bilgisini hatırlatarak, kentsel nüfusun artmasının riskli bölgelere yerleşme eğilimini kuvvetlendirdiğini söyledi. Bu nedenle şehir planlamasında çevresel önlemler, ileri biyolojik arıtma çözümleri ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir sistemlerin bir arada uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Yerel yönetim olarak uyguladıkları adımları da aktaran Genç, Trabzon'da elektrikli otobüsler alındığını, raylı sistemi başlattıklarını ve sıfır atık politikalarına uygun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ayrıca, şehrin yenilenebilir enerjiye geçişine yönelik projeler geliştirdiklerini ve bu kapsamda uluslararası finansman sağlayacak bir anlaşmayı Murat Kurum bakanlığındaki girişimle imzaladıklarını söyledi.

Genç, COP31 süresince Trabzon Evi ve Trabzon standında yapılan çalışmaları sunma imkanı bulduklarını, sunumlarda sıfır atık ve yenilenebilir enerji uygulamalarının ön plana çıktığını belirtti. Sunumların, şehirlerin dirençliliğini artırma yönündeki politika ve yatırımlara yerel örnekler sağlayacağını söyledi.

Sonuç olarak Başkan Genç, iklim krizine karşı mücadelenin iki ayağının olduğuna işaret etti: Fosil yakıtlardan uzaklaşmak ve şehirleri iklim değişikliğine karşı dayanıklı hâle getirmek. Bu iki yaklaşımın eş zamanlı uygulanmasının, hem can güvenliğini sağlama hem de ekonomik kayıpları sınırlama açısından hayati olduğunu vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç: "Şehirlerin dayanıklılıklarını güçlendirmemiz lazım"