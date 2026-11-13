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Trabzon'dan iklim çağrısı: şehirlerin dayanıklılığı öncelikli olmalı

Genç, aşırı yağışların can ve mal kaybını artırdığını belirterek şehirlerin iklim krizine karşı dirençli ve yenilenebilir enerji odaklı olmasını istedi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Trabzon'dan iklim çağrısı: şehirlerin dayanıklılığı öncelikli olmalı

Trabzon Büyükşehir Başkanı Genç: şehirlerin iklim kaynaklı risklere karşı güçlenmesi şart

Ahmet Metin Genç, Antalya'da düzenlenen COP31 çerçevesinde açılan Trabzon Evi'nde yaptığı açıklamada iklim krizinin özellikle aşırı yağışlarla can ve mal kaybı riskini büyüttüğünü vurguladı. Genç, küresel ısınmanın yerel düzeyde sıra dışı yağış rejimleri oluşturduğunu, bunun da ekonomik kayıpların yanı sıra ciddi can kaybı riski getirdiğini söyledi.

iklim kaynaklı risklerin boyutu:

Genç, konuşmasında özellikle son dönemdeki yağış örüntülerine dikkat çekti. Buna göre 50 kilogram üstü orta ve şiddetli yağışlar artık sadece teoride risk değil, pratikte ağır hasara yol açıyor. Dünya nüfusunun yarısının bugün şehirlerde yaşadığına, 2050 yılında ise bu oranın yüzde 70'e çıkacağına dikkat çeken Genç, nüfusun şehirleşmesi ve riskli bölgelere yaklaşmasının şehirlerin savunmasızlığını artırdığını belirtti.

Bu tabloda en önemli önlemin şehirlerin dayanıklılığını güçlendirmek olduğunu söyleyen Genç, can kayıplarını önlemenin altyapı, erken uyarı sistemleri ve iklim odaklı planlama gerektirdiğini ifade etti.

yerel önlemler ve yatırımlar:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak çok yönlü projeler geliştirdiklerini aktaran Genç, şehir ölçeğinde alınan önlemler arasında yenilenebilir enerji kullanımının, ileri biyolojik arıtma uygulamalarının ve çevresel adımların bulunduğunu söyledi. Belediye, elektrikli otobüs alımları ve raylı sistem yatırımlarını başlattı; ayrıca sıfır atık politikalarına uygun uygulamalar ile enerji sistemlerinde yenilenebilir çözümler sunduklarını açıkladı.

Genç, Murat Kurum Bakanı başkanlığında uluslararası bir finans kuruluşu ile imzalanan projenin de bu çabaların parçası olduğunu belirtti. COP31 kapsamında Trabzon Evi ve standında sergilenen projelerle şehirde yürütülen çalışmaları tanıma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Sonuç olarak Genç, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve yenilenebilir enerjiye geçişin iklimle mücadelede temel adımlar olduğuna dikkat çekti ve şehirlerin dayanıklılığını artıracak kapsamlı yatırım ve planlamanın önemini tekrarladı.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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