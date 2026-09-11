İki dönümlük arazinin gerçek motoru: 74 yaşındaki çiftçi ve eşeği

Konya'nın Güneysınır ilçesine bağlı kırsal bir mahallede yaşayan 74 yaşındaki Murat Cebic, modern makineler yerine el emeği ve bir eşekle tarımını sürdürüyor. Sınırlı imkanlarla, iki dönümlük arazisinde fasulye ekimi yapan Cebic, üretimin tüm aşamalarını geleneksel yöntemlerle yürütüyor.

Günlük emek ve çalışma düzeni:

Cebic işlerini motorlu aletlerle değil, uzun yıllardır yanında olan ve 5 yıl önce 800 lira karşılığında satın aldığı eşeğiyle yapıyor. Arazisini sürmekten ürün ve yem taşımaya kadar tüm işler bu hayvanın sırtında ilerliyor. Çiftçi, daha önce sahip olduğu iki yaşlı eşeği bedelsiz devrettiğini belirtiyor. Cebic, tarlasındaki emeği özetlerken şunları söylüyor: "Tarlayı bununla sürer, yükü bununla taşırım. 5 yıl önce 800 liraya aldım bu genci."

Geçim, dayanışma ve örnek teşkil etme:

Ürettiği fasulyeleri satarak geçimini sağlayan Cebic, tarladan topladığı otu eşeğinin sırtına yükleyip eve götürüyor ve hayvanın bakımını ihmal etmiyor. Kendi ifadesiyle "Teknoloji, traktör bilmeyiz biz; kendi halimizde eker, satar, rızkımızı çıkarırız. Zor tabii ama üretmeden de duramayız." Bu yaklaşım, bölgedeki diğer üreticilere de bir örnek oluşturuyor; Cebic, kısıtlı imkanlara rağmen üretimi bırakmayarak yerel tarım pratiklerinin sürdürülebilirliğine işaret ediyor.

74 yaşındaki çiftçinin hikâyesi, küçük ölçekli tarımın hem zorluklarını hem de direnç gösteren yönlerini gözler önüne seriyor. Cebic’in eşeğe ve geleneksel yöntemlere olan bağlılığı, teknolojik imkânlardan uzak duran üretim biçimlerinin günlük hayattaki somut karşılığını anlatıyor ve kırsalda biçimlenen dayanışma ile emeğin değerini vurguluyor.

KONYA'DA YAŞAYAN 74 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİ MURAT CEBİC, KISITLI İMKANLARA VE İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN 2 DÖNÜMLÜK ARAZİSİNDE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE FASULYE ÜRETEREK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR.