Dolar 48,6010 +0,15%
Euro 56,4438 +0,09%
Bist 14.377,94 -0,11%
Altın Gram 6.864,78 -0,32%
EUR/USD 1,1608 -0,05%
Brent Petrol 105,30 -2,16%
--°

İki dönümlük arazinin gerçek motoru: 74 yaşındaki çiftçi ve eşeği

Konya Güneysınır'da 74 yaşındaki Murat Cebic, traktör yerine eşeğiyle iki dönümlük arazisinde geleneksel yöntemle fasulye üretiyor ve geçimini sağlıyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

İki dönümlük arazinin gerçek motoru: 74 yaşındaki çiftçi ve eşeği

İki dönümlük arazinin gerçek motoru: 74 yaşındaki çiftçi ve eşeği

Konya'nın Güneysınır ilçesine bağlı kırsal bir mahallede yaşayan 74 yaşındaki Murat Cebic, modern makineler yerine el emeği ve bir eşekle tarımını sürdürüyor. Sınırlı imkanlarla, iki dönümlük arazisinde fasulye ekimi yapan Cebic, üretimin tüm aşamalarını geleneksel yöntemlerle yürütüyor.

Günlük emek ve çalışma düzeni:

Cebic işlerini motorlu aletlerle değil, uzun yıllardır yanında olan ve 5 yıl önce 800 lira karşılığında satın aldığı eşeğiyle yapıyor. Arazisini sürmekten ürün ve yem taşımaya kadar tüm işler bu hayvanın sırtında ilerliyor. Çiftçi, daha önce sahip olduğu iki yaşlı eşeği bedelsiz devrettiğini belirtiyor. Cebic, tarlasındaki emeği özetlerken şunları söylüyor: "Tarlayı bununla sürer, yükü bununla taşırım. 5 yıl önce 800 liraya aldım bu genci."

Geçim, dayanışma ve örnek teşkil etme:

Ürettiği fasulyeleri satarak geçimini sağlayan Cebic, tarladan topladığı otu eşeğinin sırtına yükleyip eve götürüyor ve hayvanın bakımını ihmal etmiyor. Kendi ifadesiyle "Teknoloji, traktör bilmeyiz biz; kendi halimizde eker, satar, rızkımızı çıkarırız. Zor tabii ama üretmeden de duramayız." Bu yaklaşım, bölgedeki diğer üreticilere de bir örnek oluşturuyor; Cebic, kısıtlı imkanlara rağmen üretimi bırakmayarak yerel tarım pratiklerinin sürdürülebilirliğine işaret ediyor.

74 yaşındaki çiftçinin hikâyesi, küçük ölçekli tarımın hem zorluklarını hem de direnç gösteren yönlerini gözler önüne seriyor. Cebic’in eşeğe ve geleneksel yöntemlere olan bağlılığı, teknolojik imkânlardan uzak duran üretim biçimlerinin günlük hayattaki somut karşılığını anlatıyor ve kırsalda biçimlenen dayanışma ile emeğin değerini vurguluyor.

KONYA&#039;DA YAŞAYAN 74 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİ MURAT CEBİC, KISITLI İMKANLARA VE İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN 2...

KONYA'DA YAŞAYAN 74 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİ MURAT CEBİC, KISITLI İMKANLARA VE İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN 2 DÖNÜMLÜK ARAZİSİNDE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE FASULYE ÜRETEREK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

TÜBİTAK BiGG ikinci çağrısını başlattı: mükemmeliyet mührü alan girişimlere yatı...
images

İhracatta sürdürülebilirlik için finansmana erişim kritik
images

Trendyol'un yapay zeka hamlesi: e-ihracatta KOBİ'leri küreselleştiren yeni model
images

Organize sanayi bölgelerinin genişlemesi istihdama canlılık getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muhtar eldivenleri giyip cami bahçesini elden geçirdi

Erbaa'da aile tartışması bıçaklı kavgaya dönüşünce bir kişi hayatını kaybetti

Baykan'da kaybolan Mekiye Akyel dosyasında iddianame düzenlendi

Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri okulları yeni döneme hazırladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı