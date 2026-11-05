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Yenipazar’da deprem bilinci için Japon uzmanla söyleşi

Yenipazar’da düzenlenen söyleşide Japon uzman Yoshinori Moriwaki, Türkiye ile Japonya deneyimlerini aktardı; güvenli yapılaşma ve hazırlık vurgulandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yenipazar’da deprem bilinci için Japon uzmanla söyleşi

Yenipazar’da deprem bilinci için Japon uzmanla söyleşi

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde "Asrın Felaketinin 3. Yılında - Tüm Yönleriyle Deprem" başlıklı söyleşi Yenipazar Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Programa Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş da katıldı.

katılımcılar ve organizasyon:

Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol tarafından davet edilen konuk konuşmacı ile yapıldı. İlçe protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program, eğitim camiası ile doğrudan iletişim kuracak şekilde planlandı.

konular ve Japon deneyimi:

Programda Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye ve Japonya’nın deprem deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Söyleşide deprem gerçeği, güvenli yapılaşma yöntemleri ve afetlere hazırlıklı olmanın önemi ön plana çıktı.

Moriwaki, Japonya’da edinilen teknik bilgi ve uygulama örneklerini aktarırken, afetlere karşı bireysel ve kurumsal hazırlığın hayati önemine dikkat çekti. Katılımcılara, yapı güvenliği ve risk azaltma konusunda farkındalık kazandırmaya yönelik pratik öneriler sundu.

Etkinlik, öğrenciler ve eğitim camiası arasında deprem bilincini güçlendirmeyi, güvenli yapılaşma ve hazırlık konularında bilgi paylaşımını artırmayı hedefledi.

YENİPAZAR’DA DEPREM KONUŞULDU

YENİPAZAR’DA DEPREM KONUŞULDU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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