İki yaşındaki Emine'nin organları üç çocuğa umut oldu

Emine'nin organları üç kentte nakil bekleyen çocuklara umut oldu

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 2 yaşındaki Emine'nin beyin ölümü gerçekleşti. Aile, yaşadıkları büyük acıya rağmen organ bağışı yapma kararı aldı.

organların nereye gönderildiği:

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından yürütülen süreç sonucunda, Emine'nin bağışlanan bir böbreği Diyarbakır'a, karaciğeri ve diğer böbreği ise Malatya'ya gönderildi. Böylece Emine'nin organları farklı şehirlerde nakil bekleyen 3 çocuğa yeni bir yaşam umudu sundu.

il sağlık müdürünün değerlendirmesi:

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, aileye başsağlığı dileyerek bu kararın değerine dikkat çekti. Berk, "Evlatlarını kaybetmenin derin acısını yaşayan ailemizin, bu zor süreçte başka hastalarımıza umut olmayı tercih etmesi son derece anlamlı ve kıymetlidir. Emine bebeğimizin bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalarımıza yeni bir yaşam şansı sunacaktır. Bu duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı acılı ailemize teşekkür ediyor, bebeğimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Berk ayrıca, organ bağışı sürecinin titizlikle yürütülmesinde emeği geçen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimine, hekimlere, sağlık çalışanlarına ve Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü personeline teşekkür etti.

Ailenin, bağış sürecinin ardından nakil bekleyen ailelerden çocuklarına Emine ismini vermelerini istediği öğrenildi.

Yaşanan bu olay, bir ailenin zor anında verdiği fedakârlığın başkaları için nasıl somut bir umut kaynağına dönüştüğünü gösteriyor. Organ bağışı kararı, bekleyen hastalara yeni yaşam olanakları sunmaya devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBEDEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ORGANLARI DİYARBAKIR VE MALATYA’DAKİ 3 ÇOCUĞA UMUT OLDU.