İkinci dalga soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturmada ikinci dalga operasyonu:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık tarafından düzenlenen ikinci dalga operasyon kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kozinoğlu olayına yönelik yeniden başlatılmıştı. Yeni operasyonda gözaltına alınanların işlemlerinin jandarma tarafından sürdürüldüğü ve şahısların daha sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

İlk soruşturmanın seyri:

İlk aşamada yürütülen soruşturmada olay tarihinde cezaevinde görevli olduğu belirtilen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Bu şüphelilerden 10 kişi önceki dönemlerde gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'inin yurt dışında firari olduğu tespit edilmişti.

O dönem başlayan soruşturma ile toplanan deliller ve yürütülen incelemeler, savcılık tarafından yeniden değerlendirildi ve soruşturma genişletildi. Bu kapsamda yeni yaklaşımlar ve ek gözaltı kararları hayata geçirildi.

İkinci dalga operasyonunda gözaltıların kapsamı:

Basın mensubu ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu ifade edilen 9 şüpheli hakkında gerçekleştirilen yakalamalar jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık kaynakları, gözaltına alınanların ifadelerinin alındığını ve soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği, hukuki sürecin ilerleyen günlerde şekilleneceği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve olası ek adımlar hakkında resmi makamların açıklamaları bekleniyor; soruşturmanın seyri, savcılığın değerlendirmeleri doğrultusunda netleşecek.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2'nci dalga operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı