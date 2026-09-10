Karapınar'da kuru ot yangını mahalleyi alarma geçirdi

Karapınar'da boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi sınırları içinde boş bir arazide kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Olay, çevrede kısa süre içinde paniğe neden oldu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla alevler çevrede bulunan çardaklara ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Soruşturma ve takip:

Olayın ardından yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilerek benzer olayların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BOŞ ARAZİDE KURU OTLARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.