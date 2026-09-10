Dolar 48,4100 -0,16%
Euro 56,4962 -0,01%
Bist 14.446,99 -0,40%
Altın Gram 6.882,63 -0,87%
EUR/USD 1,1629 -0,08%
Brent Petrol 101,95 +0,73%
--°

Elazığ’da cadde geçişi sırasında çarpılan 70 yaşındaki kişi vefat etti

Elazığ'da Ataşehir Mahallesi'nde 23 AFN 210 plakalı aracın çarptığı 70 yaşındaki Ekrem Bahçeci, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ’da cadde geçişi sırasında çarpılan 70 yaşındaki kişi vefat etti

Olayın gelişimi:

Elazığ'da Ataşehir Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, sürücü M.F.Ç. yönetimindeki 23 AFN 210 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışırken 70 yaşındaki Ekrem Bahçeci'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bahçeci için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ekrem Bahçeci kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

ELAZIĞ’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI ADAM, ARACIN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI...

ELAZIĞ’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI ADAM, ARACIN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sınır kentinde nakliye firmasına baskın: 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçiril...
images

Muş'ta kadınlarla yapılan eğitimde çocuklarda bağımlılık riskine erken müdahale...
images

Arnavutköy'de virajı alamayan beton mikseri devrilince dört araç birbirine girdi
images

Kayıp genç için Muş'ta seferberlik: 83 personel ve 18 araçla arama sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palamut sezonu Ordu'nun tezgahlarını doldurdu

Sağlıklı yaşam için Şırnak'ta toplum merkezli seferberlik

Bölgede sucul yaşam güçleniyor: Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut salındı

Tarladan veriye: Kars'ta tarımsal ürün fiyatları sahada takip ediliyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı