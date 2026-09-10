Elazığ’da cadde geçişi sırasında çarpılan 70 yaşındaki kişi vefat etti

Olayın gelişimi:

Elazığ'da Ataşehir Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, sürücü M.F.Ç. yönetimindeki 23 AFN 210 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışırken 70 yaşındaki Ekrem Bahçeci'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bahçeci için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ekrem Bahçeci kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

ELAZIĞ’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI ADAM, ARACIN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ