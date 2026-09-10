İş yerinde tüp patladı Konya Ereğli'de çevrede panik yaşandı

İş yerinde tüp patlaması Konya Ereğli'de

Konya'nın Ereğli ilçesi Selçuklu Mahallesi 90256. Sokak üzerindeki bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Patlama anı ve çevredeki panik:

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta çok sayıda kişinin bulunduğu sırada patlamanın gerçekleştiği ve bunun üzerine çevrede büyük bir panik yaşandığı görülüyor. İş yerinin önünde bulunan bir otomobile doğru gelen iki kişinin de patlamanın ardından hızla uzaklaştığı kaydedildi.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

Patlamanın ardından çevreden yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri iş yerinde çalışma yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE TÜP PATLAMASI MEYDANA GELDİ. PATLAMA SIRASINDA SOKAKTA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN BULUNMASI PANİĞE NEDEN OLURKEN, OLAYDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMAZKEN, GÖRÜNTÜLER ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.