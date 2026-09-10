Kemer'de okul bahçelerinde temizlik seferberliği

Çalışmanın kapsamı:

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başlamadan ilçedeki okulların bahçelerinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Çalışma; atık toplama, yaprak ve yabancı madde temizliği, dezenfeksiyon hazırlığı ve olası risk unsurlarının tespit edilip giderilmesini kapsıyor. Müdürlük ekipleri, okulların hijyenik ve güvenli bir ortamda öğrencileri ağırlaması için planlı şekilde çalışıyor.

Proje ve hedefleri:

Belediye tarafından 'Eğitim varsa gelecek var' projesi kapsamında yürütülen temizlik seferberliği, öğrencilerin yeni döneme daha sağlıklı koşullarda başlamasını hedefliyor. Çalışmalar, okul yönetimleriyle koordinasyon içinde yürütülüyor ve yetkililer sürecin okullar açılmadan önce tamamlanacağını bildiriyor.

Başkanın açıklaması:

Necati Topaloğlu, yapılan çalışmaları şöyle değerlendirdi: Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçemizdeki okulların bahçelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın teneffüslerde daha temiz bir ortamda oyun oynamaları ve eğitim alabilmeleri için çalışıyoruz. Çalışmalarımızı okullar açılmadan önce tamamlayacağız. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum

Uygulama ve beklentiler:

Belediye ekipleri, okulların önceliklerine göre yönlendirilen program çerçevesinde kısa sürede sonuç alınmasını amaçlıyor. Veliler ve okul idareleriyle sürdürülen iş birliği sayesinde temizlik çalışmaları eğitim ortamlarının niteliğini artırmayı hedefliyor; yetkililer ilerleyen günlerde uygulama takvimi ve tamamlanma bilgilerini paylaşacaklarını belirtiyor.

KEMER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇEDEKİ OKULLARIN BAHÇELERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.