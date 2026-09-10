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Avcılar'da tadilat sırasında pürmüz alevleri çatı katını sardı

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında tadilat sırasında pürmüzden çıkan yangın öğle vakti çatıyı sardı; 2 kişi kurtarıldı, 3 kişi ayakta tedavi gördü.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Avcılar'da tadilat sırasında pürmüz alevleri çatı katını sardı

Avcılar'da tadilat sırasında pürmüz alevleri çatı katını sardı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ziraat Çıkmazı Sokak'ta meydana gelen olayda, 4 katlı binanın çatı katında yürütülen tadilat çalışması sırasında pürmüzden kaynaklandığı belirtilen yangın kısa sürede yayıldı. Öğle saatlerinde başlayan alevler, çatıyı sardı ve içeride bulunanları tehlikeye attı.

Olayın gelişimi:

Yangın sırasında çatı katında bulunan 2 kişi alevler nedeniyle mahsur kaldı. Komşuların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan ekipler, yangının çatı boşluklarına yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

Müdahale ve yaralılar:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatı katında mahsur kalan 2 kişi başarılı şekilde kurtarıldı. Olay yerinde dumandan etkilenen 3 kişi için ambulanslar hazır bulundu ve bu kişiler ayakta tedavi edildi. Ekipler, söndürme çalışmaları sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı; yangının tadilat sırasında kullanılan ekipmandan çıktığı belirtilirken, daha geniş çaplı bir hasar raporu hazırlanacağı aktarıldı.

AVCILAR&#039;DA TADİLAT SIRASINDA ÇIKAN YANGIN ÇATIYI SARDI

AVCILAR'DA TADİLAT SIRASINDA ÇIKAN YANGIN ÇATIYI SARDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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