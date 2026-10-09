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İkinci Göbeklitepe turnuvasında tekerlekli sandalyeli basketbolda çekişme dorukta

Şanlıurfa ev sahipliğinde düzenlenen 2. Göbeklitepe tekerlekli sandalyeli basketbol turnuvasında bugün kritik maçlar tamamlandı; kapanışta kupa ve madalyalar verilecek.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İkinci Göbeklitepe turnuvasında tekerlekli sandalyeli basketbolda çekişme dorukta

turnuva detayları:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 2. Göbeklitepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası, Karşıyaka Spor Salonu'nda devam ediyor. Organizasyonda takımlar arasındaki mücadeleler yoğun ilgi çekiyor.

karşılaşmalar ve skorlar:

Bugünkü programda oynanan maçlarda çekişme öne çıktı. İskenderun Belediyesi Spor Kulübü Engelliler takımı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni 65-61 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

Diğer karşılaşmada ise ev sahibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Amed Sportif Kulübü Engelliler karşı karşıya geldi; Amed müsabakayı 89-61 kazanarak farklı bir skorla kazandı.

kapanış ve ödül töreni:

Turnuvada bugünkü karşılaşmaların tamamlanmasının ardından organizasyon, kupa ve madalya töreni ile son bulacak. Etkinlik, şehirdeki spor salonlarında gerçekleştirilen müsabakalarla sürdü.

2. GÖBEKLİTEPE TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TURNUVASI DEVAM EDİYOR

2. GÖBEKLİTEPE TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TURNUVASI DEVAM EDİYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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