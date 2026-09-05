Denizli'yi geleceğe hazırlayan projeler sahada incelendi

başkan sahada projeleri yerinde değerlendirdi:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin dört bir yanında devam eden yapısal yatırımları yerinde inceleyerek çalışmaların ilerleyişi ve kent yaşamına katkılarını aktardı. Ulaşımdan eğitime, spordan sosyal hayata kadar uzanan projelerin, Denizli'nin mevcut sorunlarını ertelemeden çözmeye odaklandığını vurguladı.

eğitim ve çocuk gelişim merkezinde son aşama:

Başkan Çavuşoğlu ilk olarak Karaman Mahallesi'ndeki Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezini ziyaret etti. Toplam 1.666 metrekarelik modern tesisin, miniklere güvenli, nitelikli ve konforlu bir gelişim ortamı sunacağı belirtildi. Projede eğitim ve oyun ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemelere yer veriliyor; merkezde 11 sınıf, oyun odası, etkinlik alanı ve yemekhaneli bölümler planlandı.

Çavuşoğlu, projeyi değerlendirirken merkezin özellikle ailelerin ihtiyaçlarına yanıt verecek, çocukların sosyal ve eğitsel gelişimini destekleyecek bir işlev üstleneceğini ifade etti.

ulaşım yatırımları trafiği rahatlatacak:

Ulaşım altyapısına yapılan yatırımlar arasında öne çıkan çalışma, Gümüşler Bulvarı üzerinde yürütülen DSİ Köprülü Kavşak Projesi oldu. Alanı gezen ekipler, projenin bölgede geçmişte yaşanan trafik kazalarının önüne geçmeyi ve vatandaşların can ile mal güvenliğini artırmayı hedeflediğini kaydetti. Söz konusu projeye ayrılan kaynak 108 milyon TL olarak açıklandı; uygulama tamamlandığında bölge trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağı bildirildi.

sosyal donatı ve spor alanlarında dönüşüm:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl alanları kente kazandırma hedefiyle Merkez Kapalı Spor Salonu projesini hayata geçiriyor. Uzun süredir kullanılmayan alanın yeniden düzenlenmesiyle gençlerin spor yapabileceği, eğitimlerini destekleyecek ve güvenle sosyalleşebileceği bir merkez oluşturulması amaçlanıyor. Çalışmaların hedefi, hem sportif faaliyetleri teşvik etmek hem de kentin sosyal dokusunu güçlendirmek.

Mahalle düzeyinde de Kızılyer'e yönelik yatırımlar tamamlandı; bölgeye modern bir sosyal tesis ve kapalı pazaryeri kazandırıldı. Çok amaçlı sosyal tesis düğün, nişan, taziye ve toplu buluşmalar gibi etkinliklere ev sahipliği yaparken kapalı pazaryeri, esnaf ve vatandaşlara hava koşullarından etkilenmeden alışveriş yapma imkânı sağlıyor.

Çavuşoğlu, saha ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede kentin ihtiyaçlarını ertelemeksizin çözüm ürettiklerini belirterek şunları söyledi: 'Çocuklarımız için güzel yarınları bugünden inşa ediyor; Karaman Mahallemizde yapımı devam eden 1.666 m alana sahip 11 sınıf, oyun odası, etkinlik alanı ve yemekhaneli Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi ile onların geleceğine yatırım yapıyoruz. Aynı kararlılıkla, Gümüşler Bulvarı’nda hemşehrilerimizin can güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla, 108 milyon TL’lik DSİ Köprülü Kavşak Projemizi hayata geçiriyoruz. Ulaşımdan eğitime kentin dokusunu zenginleştiren tüm bu yatırımlarla Denizli’mizde sorunları ertelemiyor, çözüm için sahada var gücümüzle çalışıyoruz.'

Belediye yetkilileri, devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte kentin yaşam kalitesinde somut iyileşmeler hedeflediklerini, yatırımların her mahalleye dokunacak şekilde planlandığını belirtti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, ULAŞIMDAN EĞİTİME, SPORDAN SOSYAL HAYATA KADAR KENTİN DÖRT BİR YANINDA HAYATA GEÇİRİLEN YAPISAL PROJELERİ SAHADA İNCELEDİ; DENİZLİ’NİN SORUNLARINI ERTELEMEDEN, ÇÖZÜM ODAKLI YATIRIMLARLA GELECEĞE HAZIRLANDIKLARINI VURGULADI.