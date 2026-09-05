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Rektör Akpolat arslantepe kazı ekibini kabul etti: iş birliği ve destek öne çıktı

İnönü Üniversitesi Rektörü Nusret Akpolat, Arslantepe kazı heyetini ağırladı; çalışmaların önemini vurgulayıp üniversitenin desteğinin süreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Rektör Akpolat arslantepe kazı ekibini kabul etti: iş birliği ve destek öne çıktı

Rektörlükte kabul:

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü kazısında görev yapan eski ve yeni başkanlar ile İtalyan-Türk kazı heyetini düzenlenen yemek programında ağırladı. Toplantı, hem sahada yürütülen bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi hem de üniversite ile kazı arasındaki akademik iş birliğinin güçlendirilmesine odaklandı.

Katılanlar ve temsilciler:

Programa, Arslantepe Höyüğü eski Kazı Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ile yeni Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli katıldı. Heyette görev yapan akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Prof. Dr. Ali Özer ve Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Özdemir de hazır bulundu.

Görüşmelerin odak noktaları:

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, Arslantepe’de yürütülen kazı çalışmaları, saha sonuçlarının akademik yayınlara dönüşümü ve ortak eğitim imkânları konuşuldu. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi olarak kazı çalışmalarına verilen desteğin devam edeceğini vurguladı. Program sonunda Rektör tarafından Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli'ye bir hediye takdim edildi ve karşılıklı iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

ARSLANTEPE KAZI HEYETİ REKTÖR AKPOLAT’IN KONUĞU OLDU

ARSLANTEPE KAZI HEYETİ REKTÖR AKPOLAT’IN KONUĞU OLDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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