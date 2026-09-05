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Ağrı'da sahada mesleki dönüşüm: Şeker Fabrikası ve Milli Eğitim iş makineleri operatörleri için protokol

Ağrı'da Şeker Fabrikası ve İl Milli Eğitim protokolle iş makineleri operatörü kursu başlattı; eğitimler uygulamalı-teorik, sertifika MEB onaylı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Ağrı'da sahada mesleki dönüşüm: Şeker Fabrikası ve Milli Eğitim iş makineleri operatörleri için protokol

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şeker Fabrikası arasında eğitim protokolü imzalandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şeker Fabrikası arasında, iş makineleri operatörü yetiştirilmesi ve çalışanların mesleki yeterlilik kazanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat katıldı. Çakan ve Erdoğan protokole birlikte imza attı.

Eğitim programı ve uygulama alanı:

Protokol kapsamında Tarım Alanı ile İş Makineleri Aracı Operatörü Yetiştirme Kursu Programı çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecek. Kurslarda seyyar ve sabit pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makineleri ile loder, forklift, manitou, ekskavatör, dozer, greyder ve vinç gibi iş makinelerinin kullanımı öğretilecek.

Teorik dersler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, uygulamalı eğitimler ise Şeker Fabrikası sahasında yapılacak. Kurs sonunda sınavlarda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Hedefler ve kurum açıklamaları:

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, protokolün amacını Ağrı’da istihdamı artırmak ve nitelikli iş gücü yetiştirmek olarak özetledi. Çakan, “Şeker Fabrikamızın ihtiyaç duyduğu iş makineleri operatörlerinin mesleki yeterlilik kazanması için teorik ve uygulamalı eğitimler vereceğiz. Kursiyerlerimiz eğitimlerin ardından sınava girecek. Başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını vereceğiz. Kurumlarımız arasındaki bu çalışma, mesleki eğitimin sahayla buluşması açısından önemli bir uygulama olacaktır.” dedi.

Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan ise, Türkşeker Genel Müdürlüğü kararına atıfta bulunarak üretim maliyetlerini azaltma hedefiyle pancar boşaltma makinelerinde yüklenici firmalar yerine kurum personelinin görevlendirilmesine karar verildiğini belirtti. Erdoğan, “Bu kapsamda 23 geçici işçi fabrikada göreve başladı. İşe başlayacak personelin bu işi nitelikli ve belgeli yapabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yaptık. Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri tarafından verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından çalışanlarımız sınava girecek ve başarılı olanlar belgelendirilecek. Eğitim sürecindeki işbirliği için İl Milli Eğitim Müdürümüz Abdulhaluk Çakan’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Protokol, mesleki eğitimin kurumsal ihtiyaçlarla doğrudan bağlantı kurmasını sağlayarak hem fabrikadaki iş süreçlerine katkı sunmayı hem de katılımcıların istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ŞEKER FABRİKASI ARASINDA, İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ...

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ŞEKER FABRİKASI ARASINDA, İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ YETERLİLİK KAZANMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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