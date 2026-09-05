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Sinop'ta 'rotayı kim çiziyor?' eğitimiyle liderlik ve ekip ruhu pekişti

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Rotayı Kim Çiziyor?' eğitimi, Dr. Mustafa Keten öncülüğünde sağlık çalışanlarına liderlik, ekip yönetimi ve hasta güvenliği farkındalığı sağladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sinop'ta 'rotayı kim çiziyor?' eğitimiyle liderlik ve ekip ruhu pekişti

Sinop'ta 'Rotayı Kim Çiziyor?' eğitimi düzenlendi

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sağlıklı Hayat Saatleri' kapsamında düzenlenen 'Rotayı Kim Çiziyor?' başlıklı liderlik eğitimi, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik gerçekleştirildi. Eğitim, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Keten tarafından verildi.

Liderlik anlayışı ve yönetim karşılaştırması:

Eğitimde liderlik kavramı farklı yönleriyle ele alındı ve katılımcılara etkili bir liderde bulunması gereken özellikler hakkında bilgi sunuldu. Programda ayrıca lider ile yönetici arasındaki temel farklılıklar değerlendirildi; bu ayrımın sağlık hizmetlerinde karar alma süreçleri ve ekip motivasyonuna etkisi üzerinde duruldu.

Sunum sırasında liderliğin yalnızca idari süreçlerle sınırlı olmadığı, hasta odaklı hizmet sunumunda da etkin bir rol oynadığı vurgulandı. Dr. Keten, liderlik yaklaşımının sağlık hizmetlerinin kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından önemine dikkat çekti.

Ekip yönetimi, iletişim ve hasta güvenliği:

Eğitim kapsamında ekip yönetimi ve kurum içi iletişim başlıkları detaylandırıldı. Sağlık hizmetlerinde görev ve sorumlulukları farklı olan çalışanlar arasındaki iş birliği ile uyumun, hizmet sunum süreçlerine doğrudan yansıdığı ifade edildi.

Sunumda, etkili iletişim ve iş birliğinin çalışma ortamına katkıları ile birlikte hata risklerini azaltma ve hasta güvenliğini artırma açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu. Katılımcılara pratik iletişim yöntemleri ve ekip içinde rol dağılımı konularında öneriler aktarıldı.

Program sonunda; 'Rotayı Kim Çiziyor?' eğitiminin amacı olarak, sağlık çalışanlarının liderlik, yönetim ve ekip çalışması konularında farkındalıklarının artırılması ve sağlık hizmetlerinin sunumunda ekip ruhunun güçlendirilmesi tekrarlandı. Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve kısa uygulamalı örneklerle tamamlandı.

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN &quot;SAĞLIKLI HAYAT SAATLERİ&quot; KAPSAMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA...

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "SAĞLIKLI HAYAT SAATLERİ" KAPSAMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK "ROTAYI KİM ÇİZİYOR?" BAŞLIKLI LİDERLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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