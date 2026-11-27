İadei ziyaret gerçekleşti

Iğdır İl Müftüsü Alaeddin Bozkurt, Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan ve yönetimini ziyaret ederek iadei ziyarette bulundu. Görüşmede karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı ve kent için ortak hizmet vurgusu öne çıktı.

federasyon başkanından teşekkür ve destek mesajı:

Genel Başkan Ferhat Armağan, Müftü Bozkurt'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Sayın Müftümüzün bizi iadeiziyarette bulunması bizleri onurlandırmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Iğdır’da çok güzel faaliyetler gerçekleştireceğine ve başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Sayın Müftümüzün her zaman yanındayız. Iğdır’ımızın birlik ve beraberliği için müftülüğümüzle, başta Sayın Müftümüz olmak üzere, her zaman birlikte hizmet etmeye hazırız." dedi.

müftünün değerlendirmesi:

İl Müftüsü Alaeddin Bozkurt ise Anadolu Aşiretler Federasyonu'nun ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik önemli ve faydalı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi. Bozkurt, Armağan şahsında tüm federasyon yönetimini tebrik ederek yürütülen çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

İL MÜFTÜSÜ BOZKURT’TAN ANADOLU AŞİRETLER FEDERASYONUNA İADEİZİYARET