Nurtaç Arslan'ın bartın'daki veda ziyaretleri

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valiliği görevine atanan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın'daki görev süreci sonlanmadan önce veda ziyaretlerine başladı. Yaklaşık 4,5 yıl boyunca görev yaptığı kentte ayrılış öncesi önceliğini sosyal hizmet kurumlarına verdi.

Ziyaret edilen birimler:

Vali Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde hizmet alan engelli çocukları, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve MİKADER Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla bir araya geldi. Ayrıca 75. Yıl Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek yaşlılarla vedalaştı.

İnsana odaklı veda mesajları:

Arslan, ziyaretlerinde çocuklar ve huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Veda ziyaretlerinde her güzel anın, içten tebessümlerin ve gönülden gelen duaların kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Çocuklarımıza hayallerini gerçekleştirecekleri başarılarla dolu bir gelecek, özel bireylerimize yeteneklerini özgürce ortaya koyabilecekleri aileleriyle birlikte mutluluk ve güzelliklerle dolu bir yaşam, ulu çınarlarımıza ise sağlık ve huzur içinde geçirecekleri nice yıllar diliyorum"

Arslan'ın bu sözleri, ziyaret ettiği birimlerdeki çocuklar ve huzurevi sakinleriyle kurduğu bağın ve görev süresi boyunca sosyal hizmetlere verdiği önemin altını çizdi. Vali, vedalaşma turlarında çalışanlara da teşekkür ederek, hizmetlerin devamlılığına dair temennilerini ifade etti.

Resmi atamanın ardından Isparta'ya gitmeden önce gerçekleştirilen bu veda ziyaretleri, Bartın'daki kamu kurumlarıyla kurulan ilişkilerin sıcak ve samimi bir şekilde sona erdiğini gösterdi.

ISPARTA VALİLİĞİ GÖREVİNE ATANAN BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN, ŞEHİRDEN AYRILMADAN ÖNCE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI; GÜNDÜZ BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE HİZMET ALAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER, ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ VE MİKADER ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDE KALAN ÇOCUKLARLAR VE 75. YIL HUZUREVİ SAKİNLERİ İLE VEDALAŞTI.