İlhan Fakılı ikinci golünü attı

maçın kırılma anı:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti. Maçta 71. dakikada Vaclav Cerny’nin yerine oyuna giren İlhan Fakılı, 81. dakikada Amir Murillo’nun asistinde topu ağlarla buluşturdu.

İlhan’ın golü, maçın ikinci yarısındaki tempo ve skoru belirleyen anlardan biri olarak kayda geçti; oyuncunun oyuna girdikten kısa süre sonra katkı vermesi dikkat çekti.

sezon performansı:

Bu sezon İlhan Fakılı, 6 Avrupa kupası ve 5 Süper Lig olmak üzere toplam 11 müsabakada görev aldı. Siyah-beyazlı kanat oyuncusu, bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik bir performans gösterdi.

İlhan Fakılı, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Çorum FK ile oynanan müsabakada da gol sevinci yaşamıştı ve bu son golüyle ligdeki katkısını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ’IN KANAT OYUNCUSU İLHAN FAKILI, ERZURUMSPOR FK AĞLARINI SARSARAK BU SEZONKİ GOL SAYISINI 2’YE ÇIKARDI.