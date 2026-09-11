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Net fırsatları değerlendiremeyen Sarıyer, Bölükbaşı'ndan uyarı

Bülent Bölükbaşı: Bandırmaspor ile 1-1 biten maçta çok net fırsatlar kaçırdık, bunları ilerleyen maçlarda değerlendirmeliyiz.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Net fırsatları değerlendiremeyen Sarıyer, Bölükbaşı'ndan uyarı

Net fırsatları değerlendiremeyen Sarıyer, Bölükbaşı'ndan uyarı

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında oynanan mücadele Sarıyer ile Bandırmaspor arasında 1-1 sonuçlandı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Bülent Bölükbaşı değerlendirmelerde bulundu.

Maç değerlendirmesi:

Bölükbaşı, karşılaşmada takımın oyun üstünlüğü sağladığı bölümler olduğunu, ancak bu anlarda yakaladıkları pozisyonları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. "Oyunun bize çok geldiği anlar oldu fakat değerlendiremediğimiz çok fırsatımız var. O anları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşıyoruz," dedi. Teknik adam, 3. bölgede yakalanan pozisyonların değerlendirilememesinin rakibe umut verdiğini ve bunun sonucunda 1-0 öne geçtikleri maçın berabere bittiğini vurguladı.

İlerleyen maçlar için öncelikler:

Oyuncuların emeği, arzu ve isteğinden şüphe duymadığını ifade eden Bölükbaşı, ileri uçta soğukkanlılık ve bitiricilik üzerine çalışılması gerektiğini aktardı. "Yani sonuçlandırma konusunda çok bariz pozisyonlarda birazcık daha rahat olmamız lazım... Bunları ilerleyen maçlarda değerlendirmemiz lazım. Bu anlamda biraz sıkıntı yaşıyoruz, inşallah bundan sonraki maçlarda değerlendiririz," sözleriyle öncelikleri özetledi.

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Bandırmaspor karşısında çok net pozisyonlar...

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Bandırmaspor karşısında çok net pozisyonlar yakalamalarına rağmen bunları değerlendiremeyerek üstünlüğü koruyamadıklarını ve ilerleyen maçlarda bu şansları daha iyi kullanmaları gerektiğini söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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