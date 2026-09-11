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Ertuğrul Arslan: sarıyer'den alınan puan değerli, hedefimiz galibiyet serisi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Sarıyer deplasmanında alınan 1 puanın değerli olduğunu; artık üst üste galibiyetler istediklerini söyledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ertuğrul Arslan: sarıyer'den alınan puan değerli, hedefimiz galibiyet serisi

Bandırmaspor teknik direktöründen maç değerlendirmesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda Sarıyer ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Arslan, alınan bir puanın önemli olduğunu vurgulayarak takımın artık galibiyet serisi yakalamayı amaçladığını belirtti.

Maçın kırılma anları:

Arslan, Sarıyer deplasmanının zor geçtiğini ve rakibin lig içinde güçlü kadrolardan biri olduğunu söyledi. Maça iyi başladıklarını, pozisyonlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini aktardı. Karşılaşmada Ezene’nin ceza sahasında kaleci Akın’a müdahalesiyle verilen penaltının maçın seyrini etkilediğini ve takımın 1-0 geriye düştüğünü anlattı.

Teknik direktör, devre arasında yapılan konuşmada maçı çevirebileceklerine inandıklarını ve buna göre oynadıklarını belirtti. Elde edilen eşitlik golünün ardından son dakikalarda kaçırdıkları bir pozisyonun üç puanı getirebileceğini ifade etti. Arslan, Sarıyer’in de maç içinde fırsatları olduğunu ve mücadelenin keyifli geçtiğini sözlerine ekledi.

Eksikler, sorumluluk ve taraftar desteği:

Bruno’nun sakatlığının takımın hamle şansını etkilediğini söyleyen Arslan, bunun kesinlikle bir bahane olmadığını ancak golcü oyuncunun yokluğunun hamle çeşitliliğini azalttığını vurguladı. Her puan değerli ama bir galibiyet serisi artık yakalamak istiyoruz ifadeleriyle hedeflerini netleştirdi.

Arslan, tribünlerde ve ekran başında takıma destek veren taraftarlara teşekkür ederek Bandırmaspor camiasına minnettarlığını iletti. Teknik adam olarak sorunları çözmenin kendi sorumluluğunda olduğunu belirtti ve takımın hem oyun hem de skor anlamında daha iyi sonuçlar almasını hedeflediğini söyledi.

Konuşmasını Sarıyer’e gelecek maçlarında başarı dilekleriyle sonlandıran Arslan, önlerine bakacaklarını ifade etti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Sarıyer deplasmanında aldıkları 1 puanın değerli...

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Sarıyer deplasmanında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu fakat galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Her puan değerli ama bir galibiyet serisi artık yakalamak istiyoruz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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