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Kartal Kayra Yılmaz: derbiyi evimizde taçlandırmak için sahadaydık

Kartal Kayra Yılmaz, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Erzurumspor FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin takıma moral verdiğini vurguladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kartal Kayra Yılmaz: derbiyi evimizde taçlandırmak için sahadaydık

Kartal Kayra Yılmaz: derbiyi evimizde taçlandırmak için sahadaydık

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların genç ismi Kartal Kayra Yılmaz, basın mensuplarına maç ve takımın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

maçın gidişatı ve takım performansı:

Yılmaz, derbi galibiyetinin ardından evlerinde alınan bu sonucun takımı motive ettiğini belirtti. "Derbinin üstüne burada evimizde derbiyi de aslında taçlandırmak adına bugün 3 puanı almamız bizim için çok değerliydi," diyerek maçın anlamını özetledi. Özellikle ilk yarıda takımın oyun isteğine dikkat çekti ve arkadaşlarını kutladı.

hazırlık süreci ve sahadaki disiplin:

Genç futbolcu, teknik ekibin saha içi talimatları ve hazırlık sürecinin karşılaşmadaki performansa yansıdığını ifade etti: "İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum."

Konuşmasını, takım içindeki iletişime ve bireysel sorumluluğa değinerek sürdüren Yılmaz, "Hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocamız bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" sözleriyle açıklamayı tamamladı. Bu ifadeler, takımın hem fiziksel hem de mental hazırlığının önemini vurguluyor ve gelecek maçlar için beklentiyi yükseltiyor.

Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile...

Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getirdi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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