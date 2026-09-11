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Nübel derbi galibiyetinin ardından Erzurumspor maçının önemine vurgu yaptı

Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel, Fenerbahçe derbisinin ardından Erzurumspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin moral ve güven verdiğini söyledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Nübel derbi galibiyetinin ardından Erzurumspor maçının önemine vurgu yaptı

Alexander Nübel'in maç değerlendirmesi:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlıların Alman kalecisi Alexander Nübel basın mensuplarına konuştu. Nübel, geçen hafta Fenerbahçe’ye karşı aldıkları derbi galibiyetinin ardından bu karşılaşmanın ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

"Geçen hafta Fenerbahçe’ye karşı aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımdan dolayı mutluyum, bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum"

takım savunması ve özgüven:

Nübel, savunma organizasyonuna dair değerlendirmesinde takımın genel performansını öne çıkardı. "Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santrforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hâlâ daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz" dedi.

taraftarlara teşekkür:

Maç sonunda taraftarlara da seslenen Nübel, takım ruhunun ve desteklerin devamına dikkat çekti: "Tüm taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalar da geçireceğiz".

Beşiktaş adına art arda gelen galibiyetler, özellikle derbi sonrası alınan bu sonuçla birlikte takımda moral ve savunma disiplininin öne çıktığını gösterdi. Nübel'in vurguladığı gibi gol yememek üzerine kurulu istikrar, önümüzdeki maçlar için kilit unsur olacak.

Beşiktaş&#039;ın Alman kalecisi Alexander Nübel, geçen hafta Fenerbahçe&#039;ye karşı aldıkları derbi...

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı aldıkları derbi galibiyetinin ardından Erzurumspor FK karşısında da kazanmalarının ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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