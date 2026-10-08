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İlkadım'da mali disiplin vurgusu: 2027 bütçesi 3 milyar 810 milyon 520 bin TL

İlkadım Belediye Meclisi, Başkan İhsan Kurnaz yönetiminde 2027 mali yılı bütçesini 3 milyar 810 milyon 520 bin TL olarak oy birliğiyle kabul etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Merve Çelik

İlkadım'da mali disiplin vurgusu: 2027 bütçesi 3 milyar 810 milyon 520 bin TL

toplantı ve bütçenin kabulü:

Samsun’un İlkadım Belediyesi’nde Ekim Ayı Kapanış Meclisi Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlardan gelen üç gündem maddesi görüşüldü ve gündem maddeleri arasında yer alan 2027 mali yılı gelir ve gider bütçe tasarısı meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

bütçenin öne çıkan nüansları:

2027 mali yılı için belirlenen bütçe tutarı 3 milyar 810 milyon 520 bin TL olarak kayda geçti. Kararın oy birliğiyle alınması meclisteki uzlaşıyı gösterirken, belediye yönetimi bütçeyi hazırlarken mali disiplin ve öz kaynak kullanımına öncelik verdiğini belirtti.

kurnaz'ın değerlendirmesi:

Başkan İhsan Kurnaz, bütçenin İlkadım’a hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: "İlkadım Belediyesi olarak mali disiplinimizi korumaya, mali disiplinimizi korurken de milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bunları gerçekleştirirken de belediyemizin öz kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya devam ediyoruz."

Kurnaz, 2027 yılı tahmini bütçesinin hazırlanmasında bu ilkelerin esas alındığını vurgulayarak, belediyenin borç almayan, kredi kullanmayan bir yapıyı sürdürdüğünü ve personel maaşlarını gününde ödeyen, emeklilerinin tazminatlarını ödeyen bir kurum olmayı hedeflediğini söyledi. Başkan ayrıca bütçenin hazırlanması ve onaylanmasında emeği geçen belediye personeline ve meclis üyelerine teşekkür etti.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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