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Ova yollarında hızlanan program: hedef 350 kilometreye yaklaşım

Şehzadeler Belediyesi, Veziroğlu ve Yeniköy'de 20,2 km ova yolunu yeniledi; ilçe genelinde belirlenen 350 km hedefinin yüzde 80'inden fazlası tamamlandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Ova yollarında hızlanan program: hedef 350 kilometreye yaklaşım

çalışmanın kapsamı:

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimin yoğun olduğu Veziroğlu ve Yeniköy mahallelerinde toplam 20,2 kilometre ova yolunda bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Alanda yürütülen işlerde 2,9 kilometre yol greyderle düzeltilirken, 17,3 kilometre ova yolunda malzemeli bakım yapıldı. Bu çalışmalarda toplam 7 bin 120 ton malzeme kullanıldı ve malzeme taşımalarında 356 kamyon görev aldı.

ilçe geneline yayılan çalışma yoğunluğu:

Belediye ekipleri sezon başından itibaren ilçeye bağlı 27 mahallede toplam 149 kilometre ova yolunda greyderle düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca 18 mahallede yürütülen malzemeli bakım işleriyle toplam 146,4 kilometre yol güçlendirildi. Malzemeli çalışmalarda kullanılan toplam malzeme miktarı 102 bin 460 ton olarak kaydedildi ve bu iş için 5 bin 123 kamyon sefer yaptı.

başkanın değerlendirmesi:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Başkan Yardımcısı Mehmet Gökhan Duymuş ve mahalle muhtarlarıyla saha incelemeleri gerçekleştirerek ekiplerden bilgi aldı. Şimşek, sezon başında belirlenen 350 kilometre ova yolu düzenleme hedefine emin adımlarla yaklaşıldığını belirtti. Başkan Şimşek, çalışmaların kasım ayının ilk haftasına kadar sürmesinin planlandığını ve hedefin şu ana kadar yüzde 80'inden fazlasının tamamlandığını vurguladı.

Yerinde yürütülen incelemeler, kent genelinde planlı ve ölçülü bir uygulama sürdürüldüğünü ortaya koyuyor. Yetkililer, kalan kısımların da öngörülen takvime göre bitirilmesiyle hedefe ulaşılacağını ve tarımsal ulaşımın daha güvenli hale geleceğini ifade etti. Başkan Şimşek, emeği geçen tüm ekipleri teşekkür ederek çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN VEZİROĞLU VE YENİKÖY MAHALLELERİNDE...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN VEZİROĞLU VE YENİKÖY MAHALLELERİNDE TOPLAM 20,2 KİLOMETRELİK OVA YOLUNDA BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, İLÇE GENELİNDE SEZON BAŞINDA BELİRLENEN 350 KİLOMETRELİK HEDEFİN YÜZDE 80’İNDEN FAZLASININ TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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