Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Neriman Celal ile görüştü: Karadeniz güvenliği ve ticaret gündemi

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Büyükelçi Neriman Celal'in görüşmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerine dair geniş bir gündem ele alındı.

Görüşmenin gündemi:

Taraflar, yürürlüğe girmiş olan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ikili ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini görüştü. Ayrıca bölgesel gelişmeler, Kırım Tatarlarının durumu ve Karadeniz'in güvenliği başta olmak üzere ortak ilgi konuları masaya yatırıldı.

Yılmaz'ın değerlendirmesi:

Yılmaz, görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm taraflarla diyalog içinde sürdürdüğü liderler diplomasisi başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti sorunların müzakereyle çözümü, bölgesel barış ve istikrar için çaba harcamaya devam edecektir. Yapıcı iş birliği ve değerli katkıları için Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyorum."

Görüşme, tarafların özellikle ticaret ilişkilerinin ilerletilmesi ve Karadeniz güvenliğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunmasıyla tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ UKRAYNA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ NERİMAN CELAL İLE ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ORTAK GÜNDEMDEKİ KONULARI ELE ALINDI.