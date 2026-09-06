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İmamoğlu'nda huzur uygulamasıyle büyük ele geçirme: ecza hapı, kannabinoid ve makaron

İmamoğlu'nda 31 Ağustos-6 Eylül tarihli huzur uygulamasında 3 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik kannabinoid ve 250 bin makaron ele geçirildi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İmamoğlu'nda huzur uygulamasıyle büyük ele geçirme: ecza hapı, kannabinoid ve makaron

operasyonun kapsamı:

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen huzur ve güven uygulamasında geniş çaplı aramalar yapıldı. Uygulama sırasında toplamda 3 bin 500 sentetik ecza hapı ve 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Aynı operasyon kapsamında ayrıca 250 bin makaron da bulundu; makaronun nerede ve hangi amaçla saklandığına ilişkin incelemeler sürdürüldü.

şüpheliler ve adli süreç:

Uyuşturucu yakalamasına ilişkin çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

diğer denetimler ve ceza miktarları:

Uygulama sırasında yasa dışı kumar denetimlerinde 7 kişiye toplam 81.228 TL idari para cezası uygulandı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında ayrıca çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

trafik denetimlerinde ise 499 araç kontrol edildi ve kurallara uymayan sürücülere toplam 190.505 TL idari para cezası kesildi.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün sürdürdüğü bu uygulamaların bölgedeki huzur ve güveni sağlama amaçlı rutin denetimlerin bir parçası olduğu bildirildi; soruşturmalar ve delil incelemeleri devam ediyor.

İLÇE EMNİYETİ YAKALANAN HAPLAR

İLÇE EMNİYETİ YAKALANAN HAPLAR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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