İmamoğlu'nda sokak güvenliğine büyük müdahale: silah ve uyuşturucu operasyonu

İmamoğlu'nda güvenlik uygulaması

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen huzur ve güven uygulamaları kapsamında çok sayıda suç unsuruna yönelik denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda farklı suç kategorilerinde ele geçirilen malzemeler ile gözaltına alınan şüphelilere ilişkin işlemler tamamlandı.

silah operasyonu:

Silah ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, ekipler tarafından üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu makineli silah ile 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

uyuşturucu ve trafik denetimleri:

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda ise toplam 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik aramalarda 200 sentetik ecza, 10 gram kokain ve 40 ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca ilçe genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 83 araç ve motosiklete toplam 869 bin 218 lira cezai işlem uygulandı; denetimler sonucunda 15 araç trafikten men edildi.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu kapsamlı denetimlerin, ilçe genelinde suç ve suçlularla mücadele ile halkın huzur ve güveninin sağlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ADANA’NIN İMAMOĞLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ HUZUR VE GÜVEN UYGULAMALARINDA 1 UZUN NAMLULU MAKİNELİ SİLAH İLE 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.