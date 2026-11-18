İsafakılı'da imeceyle cenaze destek sistemi:

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı İsafakılı köyünde muhtarlık tarafından 2024'te başlatılan uygulama, her haneden gönüllü olarak toplanan 10 kilogram fındığın satış geliriyle yürütülüyor. İsafakılı Köyü Muhtarlığı'nın öncülüğünde yapılan bu çalışma, köylülerin imece usulüyle fındıkları ayıklayıp satışa hazırlamasıyla devam ediyor.

Muhtar Mehmet Kaçar, fındık fiyatlarının beklentilerin altında kalması nedeniyle rekolteyi değerlendirmek için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) verme planını aktarıyor. Elde edilecek gelir, köydeki cenaze hizmetlerinin kesintisiz biçimde karşılanmasında temel kaynak olarak kullanılıyor.

Hizmet kapsamı:

Uygulama çerçevesinde köyde cenaze olduğunda; hastaneden alınmasından gasilhanede yıkanmasına, mezarın hazırlanmasından defin işlemlerine kadar tüm süreç köyce organize ediliyor. Muhtarlığın verdiği bilgiye göre, defin sonrasında üç gün boyunca pide, ayran, çay, şeker, su ve diğer ikramlar ücretsiz sağlanıyor. Muhtar Kaçar, ‘‘Bütün cenaze hizmetlerini ücretsiz karşılıyoruz’’ sözleriyle uygulamanın kapsamını özetliyor.

Toplanan fındıkların satışıyla sağlanan kaynak ayrıca ihtiyaç anında zor durumda kalan ailelere destek olarak da kullanılması planlanıyor. Kaçar, İsafakılı merkez ve Durabeyli Mahallesi halkının gönüllü katkı verdiğini belirterek uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.

Toplumsal dayanışma ve kadınların rolü:

Köyde uygulamanın sürdürülebilirliğinde kadınların katkısı öne çıkıyor. Köy sakinlerinden Hatice Kaçar, her yıl kadınlarla bir araya gelerek fındıkları birlikte temizlediklerini belirtiyor: "Birlik ve beraberlik içerisinde fındıklarımızı ayıklıyoruz. Köyümüzde cenaze masrafları bu sayede ücretsiz karşılanıyor."

İsafakılı'da yürütülen bu uygulama, yerel dayanışma ve imece kültürünün somut bir örneği olarak dikkat çekiyor. Muhtar Kaçar, uygulamanın yalnızca cenaze masraflarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda topluluk içinde kötü günler için güven oluşturduğunu ve başka köylere de tavsiye ettiğini vurguluyor.

Uygulamanın devamı için köy halkının düzenli katkısı ve imece geleneğinin sürdürülmesi kritik görülüyor; yapılan iş bölümü ve gönüllü katılım, sistemin işlemesini sağlayan temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bu köyde 10 kilogram fındıkla tüm cenaze hizmetleri karşılanıyor