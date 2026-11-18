Ara tatil hareketliliği kent merkezine yansıdı

Okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle Gaziantep, hem yerli hem de bölgeden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Tarihi mekanlar, müzeler, asırlık çarşılar ve yöresel lokantalar şehrin ana çekim noktaları olurken, UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Gaziantep'in mutfak kültürü ziyaretçilerin en çok tercih ettiği unsurlar arasında yer aldı.

Bakıcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve Zeugma Müzesi gibi noktalar günlük gezgin akışının merkezinde bulunuyor; ziyaretçiler hem kentin kültürel dokusunu tanıyor hem de hediyelik eşya alışverişi yapıyor.

Esnafın görüşü:

Fikret Yılmaz: Gaziantep’teki kalabalığın sebebi, okulların bir haftalık ara tatile girmesi. Şu an Gaziantep’in tarihi mekanlarında ve yöresel restoranlarında yoğunluk yaşanıyor. Tatili fırsat bilenler gelip geziyor, çarşıda hediyelik eşyalara bakıyor. Sürahi, şekerdenlik, tava gibi ürünler alıp gidiyorlar. Tabii ki hamdolsun, bu tarz kalabalıklar olursa bize olumlu yansıyor. Buraya gelen vatandaşlar ilk etapta müzeleri ve tarihi yerleri, ardından Bakırcılar Çarşısı ile Almacı Pazarı’nı geziyor. Bu yerleri gezmeden olmaz. İşlerimiz şu an için güzel ve memnunuz

Ziyaretçilerin değerlendirmesi:

Volkan Can: Biz Gaziantep’e Uşak’tan geldik. Tarihi yerleri ve yemekleri çok güzel. Bugün alışverişe çıktık ama buraya gelirken önceliğimiz lezzetti. Onda da sorun yok. Bir daha gelebiliriz. Gaziantep’te başta Zeugma Müzesi’ni gezdik. Ondan sonra Panorama Müzesi’ni gezdik. Bugün de burayı gezdik. Yemek anlamında bugün beyran içtik ve çok beğendik. Dün de küşleme yedik ve tadını çok sevdik. Gaziantep’e gelmeyen vatandaşlar mutlaka gelsinler

Erkan Daloğlu: Arkadaşımla beraber Uşak’tan geldim. Bir gastronomi turu yapalım dedik. Kendimizi Bakırcılar Çarşısı’nda bulduk. Şehirdeki tertip ve düzen çok güzel. Yaklaşık bir kilometre çapındaki her yer, her şeye hitap ediyor. O açıdan hem bizi yormuyor hem de oldukça keyifli. Gaziantep’e gelmek isteyenlere tavsiyem, önceden bir diyet yapsınlar. Çünkü burada insani bir şekilde yemiyoruz. Tatlısından kebabına, fıstığından baklavasına kadar her şey efsane. Onun dışında ceplerine biraz para koysunlar. Burada bu kadar insan var, biraz da döviz bıraksınlar

Zehra Kandil: Güzel bir günü geride bıraktık. Bayağı eğlendik. Bakırcılar Çarşısı’nı gezdik. Beyrancıya gittik ve beyran yemeğini çok beğendik. Gaziantep’te gezerken tarihi dokusunu ve ruhunu hissediyoruz. Çok heyecanlıyız

Gastronomi ve alışverişin etkisi:

Şehir merkezindeki yoğunluk, sadece kültürel gezi talebini değil, aynı zamanda gastronomi turizmini de canlı tutuyor. Yerel lezzetler ve el sanatları ürünleri ziyaretçilere tanıtılırken, esnaf kısa vadede canlanma gözlemliyor. Bu hareketlilik kent turizmi açısından ara tatil dönemlerinin önemini bir kez daha gösteriyor.

Genel olarak Gaziantep'teki bu hareketlilik, kentin tarihi ve mutfak mirasının turizme dönük çekiciliğini teyit ederken, esnaf ve ziyaretçiler arasında memnuniyeti artırıyor.

GAZİANTEP’TEKİ TARİHİ ÇARŞILARDA TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR