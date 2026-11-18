Doğaya erken hazırlık ve yer seçimi:

Kahramanmaraş merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ahır Dağının zirve kesimlerine çıkan doğasever Mustafa Uludağ, kış öncesinde yaban hayatına destek amacıyla çalışma yürüttü. Uludağ, torunuyla birlikte çıktığı alanda, kuşlar ve yerde yaşayan diğer hayvanlar için yemlik ve suluklar yerleştirdi.

Geri dönüşüm malzemelerinden yararlanarak hazırladığı düzeneklerde, özellikle ulaşılması kolay noktalara dikkat edildi. Hazırlanan aparatlar ağaç dalları ve bitki diplerine konumlandırıldı; bazılarına yem, bazılarında ise su bırakıldı.

Malzeme kullanımı ve uygulama biçimi:

Uludağ, kullanılmayan pet şişe ve diğer atık malzemelerden yaptığı yemlik ve sulukları örnek alanlarda yerleştirdi. Bu uygulama, yiyecek ve su kaynaklarının kış aylarında kıtlaştığı dönemlerde doğadaki canlıların yaşam mücadelesine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

Uygulamanın güvenliği de ön planda tutuldu; hazırlanan tüm yemlik ve suluklar hayvanların kolay erişebileceği, insan müdahalesine uzak ve güvenli alanlara bırakıldı.

Amaç, süreklilik ve gelecek kuşaklara eğitim:

Çalışmaya torununu da dahil eden Uludağ, hem canlıların beslenmesine destek olmayı hem de genç kuşaklara doğa bilinci kazandırmayı amaçladığını söyledi. Uludağ, şunları kaydetti: "Torunum Mustafa ile doğaya çıktı. Uçucular ve yerdeki canlılar için yemlikler ve suluklar gibi imkanlar sağlamaya çalıştık. Pet şişelerin içine kuş konmaz yaptık, bazılarına su bıraktık, bazılarına yem bıraktık. Bunların tamamını güvenli alanlara bıraktım. Uzun yıllar bu şekilde doğadaki canlıları beslemeye çalışıyoruz. Bu canlılar bir yudum su ve yiyecek bulabilmeleri için bu tür çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Bu çalışmaları yapmak zorundayım, dağdaki bağ evleri çevresindeki özellikle hayvanlar ve kuş türleri var ve bunların da yaşamaya hakkı var".

Uludağ'ın uygulaması, yerel ölçekte gönüllü doğa koruma örneği olarak öne çıkıyor ve bölgedeki yaban hayatının kış aylarında karşılaştığı sıkıntılara pratik bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Kahramanmaraş’ta yaban hayvanlarına kış hazırlığı