buluşma ve teşekkür:

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, görev süresi sona eren Kaymakam İrem Ayşegül Çetin için düzenlenen veda ziyaretinde Belediye Başkanı İsa Türkcan teşekkürlerini sundu. Ziyaret, ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

görev süresinin değerlendirmesi:

Başkan Türkcan, Kaymakam Çetin'in görevi süresince ilçeye ve vatandaşlara sunduğu hizmetleri öne çıkararak, çalışmaların özellikle hizmet odaklı ve sürdürülebilir bir yaklaşım taşıdığını vurguladı. Türkcan, Kaymakam Çetin'in yürüttüğü projelerde kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti ve bunun ilçeye somut katkılar sağladığını belirtti.

iş birliği ve veda temennileri:

Başkan Türkcan yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamımız Sayın İrem Ayşegül Çetin’in ilçemizdeki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla, görev yaptığı süre boyunca ilçemize ve hemşehrilerimize sunduğu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi. Türkcan, ayrıca özverili çalışmalar ve kurumlar arası uyumlu iş birliği için şahsı, kurumu ve hemşehrileri adına şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında Başkan Türkcan, Kaymakam Çetin'e yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti ve ilçede devam eden işlerin koordinasyonunun sürdürüleceğini belirtti. Veda görüşmesi, karşılıklı iyi temenniler ve teşekkürlerle son buldu.

ORDU’NUN ULUBEY BELEDİYE BAŞKANI İSA TÜRKCAN, İLÇEDEKİ GÖREV SÜRESİ SONA EREN KAYMAKAM İREM AYŞEGÜL ÇETİN’E İLÇEYE VE VATANDAŞLARA SUNDUĞU HİZMETLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDEREK, YENİ GÖREV YERİNDE BAŞARILAR DİLEDİ.