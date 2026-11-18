Farklı bir sunum: kahveye fotoğraf transferi:

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde açılan yeni bir kahveci, müşterilerinin fotoğraflarını kahve fincanlarının üzerine aktaran bir baskı cihazı kullanmaya başladı. İşletmeci Yaşar Aydın, uzun yıllardır sürdürdüğü kebapçılık deneyiminin ardından geçtiğimiz ay dükkanının yanında hizmete soktuğu kafede, yurt dışından özel olarak getirttiği makineyle sunuma farklı bir boyut kazandırdığını söylüyor.

İşlem, müşterinin siparişinin ardından birkaç dakika içinde tamamlanıyor; istenirse mekanın fotoğrafını çekiyor, istenirse müşterinin cep telefonundaki görüntü kullanılarak kahvenin üzerinde portre veya grup fotoğrafı oluşturuluyor. Ortaya çıkan görselleri görenler, çoğu zaman önce fotoğraf çekiyor sonra kahvelerini paylaşıyor.

Müşteri deneyimleri ve paylaşım kültürü:

Mekan, özellikle arkadaş grupları ve çiftler arasında hızla popüler oldu. Müşteriler, hizmetin yaratıcı ve eğlenceli olduğunu belirtiyor; sosyal medyada paylaşılan görüntüler mekana olan ilgiyi artırıyor. Müşterilerden Beyzanur Duran hizmet için, "Daha önce böyle bir şey göremedim. Çok eğlenceli ve çok güzel olmuş. Ücretsiz yapılıyor ve en güzel tarafı da bu" şeklinde konuştu.

Genç ziyaretçiler de deneyimi olumlu buluyor. Eymen Uğuç ise, "Bardağın üzerinde kendimi görmek çok keyifli hissettirdi. Türkiye’de galiba bir ilk. Fotoğraflar gayet net. Ücretsiz olması çok garip, ama çok güzel" ifadelerini kullandı.

İşletme yaklaşımı ve gelecek planları:

İşletmeci Yaşar Aydın, hizmetin müşteriler üzerinde olumlu etki yarattığını ve talebin yüksek olduğunu belirtiyor: "Araştırmalarım sonucunda yurt dışında böyle bir hizmet üreten makine buldum ve ödemesini yaparak getirttim. Müşterilerimiz çok memnun kaldı. İnsanların kahvelerini renklendiriyoruz."

Aydın, hizmet için şu anda ücret talep edilmediğini vurguladı ve yoğun ilgi nedeniyle ikinci bir cihaz daha almak üzere olduğunu açıkladı. İşletme, kısa sürede yerel bir ilgi odağı haline gelirken, sunulan deneyim hem mekan belleğini güçlendiriyor hem de müşterilere sıradan bir kahve molasından daha fazlasını vaat ediyor.

Not: Sunulan hizmetin görsel kalitesi ve ücretsiz oluşu, mekânı ziyaret edenlerin ortak vurgusu; bu da Word-of-mouth ve sosyal medya paylaşımlarının artmasına yol açıyor.

ADANA'DA YILLARDIR KEBAPÇILIK YAPAN YAŞAR AYDIN, GEÇTİĞİMİZ AY MERKEZ YÜREĞİR İLÇESİ YAVUZLAR MAHALLESİ'NDEKİ İŞ YERİNİN YANINDA KAHVE DÜKKANI AÇTI. AYDIN, YURT DIŞINDAN ÖZEL GETİRTTİĞİ MAKİNEYLE KAHVE SUNUMUNA FARKLI BİR BOYUT KAZANDIRDI.