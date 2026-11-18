İsafakılı'da dayanışma ile örnek uygulama

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi İsafakılı köyünde muhtarlığın 2024'te başlattığı uygulama, köydeki cenaze hizmetlerinin yerel gelirle karşılanmasını sağlıyor. Her haneden gönüllü olarak alınan 10 kilogram fındık, imece ile temizlenip satışa hazırlanıyor; elde edilen gelir cenaze masraflarına aktarılıyor.

Uygulamanın işleyişi:

Toplanan fındıklar, hasat sonrası köy sakinlerinin desteğiyle ayıklanıp paketleniyor. Muhtar Mehmet Kaçar, fiyat beklentilerinin altında kalması durumunda ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'na verme planlarının olduğunu belirtti. Uygulama 2024'te muhtarlık tarafından başlatıldı ve köylülerin gönüllü katkılarıyla sürdürülüyor.

Hizmet kapsamı ve toplumsal etkisi:

Kaçar uygulamanın kapsamını şöyle özetledi: "Köyümüzde cenaze olduğunda hastaneden cenazemizi alıyor, gasilhanede yıkatıyoruz. Mezarın hazırlanmasından defin işlemlerine kadar bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Defin sonrasında pide, ayran, çay, şeker, su ve diğer ikramları üç gün boyunca ücretsiz olarak sağlıyoruz." Bu model, cenaze sürecinin maddi yükünü ailelerden almayı amaçlıyor.

Kötü günler için kaynak ve mahalle desteği:

Toplanan gelir yalnızca cenaze hizmetleriyle sınırlı kalmayıp, ihtiyaç halinde zor durumda kalan ailelere destek sağlamak için de kullanılması planlanıyor. Kaçar, İsafakılı merkez ve Durabeyli Mahallesi sakinlerinin çalışmaya gönüllü destek verdiğini belirterek diğer köyleri de benzer uygulamalar geliştirmeye çağırdı.

Kadınların imece katkısı:

Köydeki kadınlar düzenli olarak bir araya gelerek fındıkları ayıklıyor ve satışa hazırlıyor. Köy sakinlerinden Hatice Kaçar, "Birlik ve beraberlik içerisinde fındıklarımızı ayıklıyoruz. Köyümüzde cenaze masrafları bu sayede ücretsiz karşılanıyor" diyerek uygulamanın yerel dayanışma örneği olduğunu vurguladı.

İsafakılı'daki bu uygulama, imece kültürü ve yerel dayanışmanın somut bir örneği olarak dikkat çekiyor; köy yönetimi ve halkın ortak çabasıyla sürdürülen model, taşra yerleşimlerinde sosyal destek mekanizmalarının yerel kaynaklarla nasıl güçlendirilebileceğine dair fikir veriyor.

ALAPLI İLÇESİ İSAFAKILI KÖY MUHTARLIĞININ BAŞLATTIĞI ÖRNEK UYGULAMAYLA, HER HANEDEN GÖNÜLLÜ OLARAK TOPLANAN 10 KİLOGRAM FINDIĞIN GELİRİYLE KÖYDEKİ TÜM CENAZE HİZMETLERİ ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR.