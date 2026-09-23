İncirliova, 40. deve güreşi festivaline hazırlanıyor

İncirliova 40. geleneksel deve güreşi için hazırlıklara başladı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 2-3 Ocak 2027 tarihlerinde yapılması planlanan 40. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali için hazırlık çalışmaları başladı. Belediye yönetimi, devecilik temsilcileri ve güreş komitesi bir araya gelerek organizasyon takvimi ve program detaylarını görüştü.

hazırlık toplantısı ve katılımcılar:

Toplantıya İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Akın Pazarlıoğlu ile İncirliova Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği Başkanı Metin Korucu ve belediye yöneticileri katıldı. Toplantıda, güreş programı için güreş çatım listesi hazırlanmaya başlandığı belirtildi ve organizasyon komitesinin görev dağılımı ele alındı.

başkanın mesajı:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çalışmalara dair yaptığı açıklamada, "Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden katılacak birbirinden değerli pehlivan develerimizle, inşallah yine geleneksel kültürümüzü yaşatan, heyecanı ve coşkusu yüksek güzel bir deve güreşi festivali hazırlayacağız. Deve Güreşlerinin Başkenti İncirliova’mıza ve tüm deveci camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Tüm deveci dostlarımıza hatasız, kazasız ve bereketli bir deve güreşi sezonu diliyorum" dedi.

Yetkililer, hazırlık sürecinin şeffaf ve düzenli yürütüleceğini, katılımcıların ve izleyicilerin bilgilendirilmesine yönelik programların planlandığını vurguladı. Organizasyonun geleneksel yapısını koruyarak, bölge ekosistemine ve kültürel mirasa katkıda bulunması hedefleniyor.

İNCİRLİOVA’DA DEVE GÜREŞİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI