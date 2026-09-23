Dolar 48,8313 +0,05%
Euro 55,8035 -0,13%
Bist 13.267,54 +0,52%
Altın Gram 6.834,36 -0,53%
EUR/USD 1,1423 -0,26%
Brent Petrol 95,78 +0,39%
--°

İncirliova, 40. deve güreşi festivaline hazırlanıyor

İncirliova'da 2-3 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek 40. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi için belediye ve dernek yetkilileri hazırlıklara başladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

İncirliova, 40. deve güreşi festivaline hazırlanıyor

İncirliova 40. geleneksel deve güreşi için hazırlıklara başladı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 2-3 Ocak 2027 tarihlerinde yapılması planlanan 40. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali için hazırlık çalışmaları başladı. Belediye yönetimi, devecilik temsilcileri ve güreş komitesi bir araya gelerek organizasyon takvimi ve program detaylarını görüştü.

hazırlık toplantısı ve katılımcılar:

Toplantıya İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Akın Pazarlıoğlu ile İncirliova Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği Başkanı Metin Korucu ve belediye yöneticileri katıldı. Toplantıda, güreş programı için güreş çatım listesi hazırlanmaya başlandığı belirtildi ve organizasyon komitesinin görev dağılımı ele alındı.

başkanın mesajı:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çalışmalara dair yaptığı açıklamada, "Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden katılacak birbirinden değerli pehlivan develerimizle, inşallah yine geleneksel kültürümüzü yaşatan, heyecanı ve coşkusu yüksek güzel bir deve güreşi festivali hazırlayacağız. Deve Güreşlerinin Başkenti İncirliova’mıza ve tüm deveci camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Tüm deveci dostlarımıza hatasız, kazasız ve bereketli bir deve güreşi sezonu diliyorum" dedi.

Yetkililer, hazırlık sürecinin şeffaf ve düzenli yürütüleceğini, katılımcıların ve izleyicilerin bilgilendirilmesine yönelik programların planlandığını vurguladı. Organizasyonun geleneksel yapısını koruyarak, bölge ekosistemine ve kültürel mirasa katkıda bulunması hedefleniyor.

İNCİRLİOVA’DA DEVE GÜREŞİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

İNCİRLİOVA’DA DEVE GÜREŞİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Osmancık'ı fırçalarla keşfettiler: uluslararası suluboya festivali
images

Gençler köklerden geleceğe yürüdü: Kütahya'nın tarihini yerinde öğrendiler
images

Tepsi Minare bakıma giriyor: ziyaretler 23 eylül ile 2 ekim 2026 arasında durdur...
images

Yabancı sanatçılar Osmancık’ın tarihle doğasını suluboyaya taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kıyıda plan, denizde uygulama: TCG Osmangazi ile ileri denizcilik tatbikatı

Uluslar ligi'nde Fransa maçını Felix Zwayer yönetecek

Kuryelerin park ettiği trafiğe kapalı sokak esnaf ve yayaları zorluyor

Genç Galatasaraylıdan iddialı hedef: Şampiyonlar Ligi'nde finale gidip kupayı kazanmak

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü