İncirliova’da yeni döneme hazırlanırken okul bahçeleri öğrenci odaklı yenilendi

İncirliova’da düzenlemeler tamamlandı:

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulların fiziki şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar tamamlandı. İlçe genelinde yürütülen kapsamlı hazırlıklar kapsamında öncelik, öğrencilerin güvenli ve kullanışlı bir öğrenme ortamına kavuşması oldu.

Çalışmanın ayrıntıları:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde gerçekleştirilen uygulamalarda, özellikle Hürmüs Ayaydın İlkokulu bahçesinde çevre düzenlemesi yapıldı. Belediye ekipleri; zemin düzenlemesi, kullanım alanlarının iyileştirilmesi ve genel dış mekân düzenlemeleriyle bahçeyi daha erişilebilir ve fonksiyonel hâle getirdi. Amaç, öğrencilerin 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılına uygun koşullarda başlamasını sağlamak olarak açıklandı.

Başkanın açıklaması:

Başkan Kaya, çocukların geleceği için okulların fiziki koşullarını iyileştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Kaya, benzer çalışmaların ilçedeki diğer eğitim kurumlarında da sürdürüleceğini belirterek, yerel yönetim olarak eğitime yatırım yapmanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARIN FİZİKİ ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI.