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Eskişehir'de 70 yıllık tutku: 76 yaşındaki balıkçı her gün oltasını atıyor

Eskişehir'de yaşayan 76 yaşındaki Hasan Yönlü, 6 yaşından beri süregelen olta balıkçılığını her gün yapıyor; tuttuğu balıkları zarar vermeden suya bırakıyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de 70 yıllık tutku: 76 yaşındaki balıkçı her gün oltasını atıyor

su kenarında geçen yıllar:

Eskişehir'de yaşayan 76 yaşındaki Hasan Yönlü, çocukluk yıllarında başlayan olta balıkçılığı tutkusunu her gün sürdürüyor. Şehir merkezindeki kalabalıktan uzaklaşmak amacıyla su kenarına geliyor ve tuttuğu balıkları zarar vermeden tekrar suya bırakıyor; balıkçılığı ticaret değil, hobi olarak görüyor.

balıkçılığın başlangıcı ve uygulaması:

Yönlü, balıkçılık serüveninin çok küçük yaşlarda başladığını şöyle anlatıyor: "Ben 6 yaşımdan beri su kenarlarındayım, balık tutuyorum. Yaşım 76 oldu ama bu alışkanlığımı bırakmadım. Her gün buraya gelip oltamı atıyorum. Tuttuğumuz balıkları satmak ya da yemek gibi bir düşüncemiz yok. Balığı sudan çıkardıktan hemen sonra zarar vermeden tekrar geri salıyoruz. Bizim amacımız ticaret değil, sadece hobi."

açık havayı tercih etme nedeni:

Günün büyük bölümünü su kenarında olta atarak geçiren emektar balıkçı, kapalı ortamlardan kaçındığını söylüyor ve sürdüğü bu yaşam biçiminin hem fiziksel hem de ruhsal faydaları olduğunu belirtiyor. Yönlü, bu tercih için şunları ekliyor: "Şehrin gürültüsünden, kalabalığından ve beton binalarından sıkılıyoruz. Burası hem sessiz hem de sakin. Kahvehanelerde saatlerce oturmaktansa buraya gelip temiz hava almayı tercih ediyorum. Yapacak başka bir işimiz yok, zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Hem can sıkıntımı gideriyorum hem de sağlık buluyorum."

Yönlü'nün günlük rutini, şehir yaşamının yoğunluğundan uzak bir köşe arayanlar için örnek oluşturuyor; doğada geçirilen zamanın, kişisel rahatlama ve fiziksel formu koruma açısından değerli olduğunu gösteriyor.

ESKİŞEHİR’DE YAŞAYAN 76 YAŞINDAKİ HASAN YÖNLÜ, ÇOCUKLUK YILLARINDA BAŞLADIĞI OLTA BALIKÇILIĞI...

ESKİŞEHİR’DE YAŞAYAN 76 YAŞINDAKİ HASAN YÖNLÜ, ÇOCUKLUK YILLARINDA BAŞLADIĞI OLTA BALIKÇILIĞI TUTKUSUNU İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN HER GÜN SÜRDÜRÜYOR. ŞEHİR MERKEZİNDEKİ KALABALIKTAN UZAKLAŞMAK AMACIYLA SU KENARINA GELEN YÖNLÜ, YAKALADIĞI BALIKLARI YENİDEN SUYA BIRAKARAK BALIKÇILIĞI YALNIZCA HOBİ OLARAK YAPIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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