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Bakan Akın Gürlek Söğüt'te Ertuğrul Gazi türbesinde saygı nöbetini izledi ve dua etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son gününde Söğüt'te türbeyi ziyaret edip saygı nöbetini izledi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bakan Akın Gürlek Söğüt'te Ertuğrul Gazi türbesinde saygı nöbetini izledi ve dua etti

Bakanın Söğüt ziyareti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son gününde ilçeye geldi. Etkinlik alanında milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte şenliklere katılan vatandaşları selamladı.

Tören öncesi selamlaşma ve gözlem:

Gürlek, şenliklerin bitiminde ilk olarak Alp kıyafetiyle askerleri selamladı. Daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi önünde jandarma personeli tarafından icra edilen geleneksel ve resmi Saygı Nöbeti değişimini izledi. Nöbet değişimi, törene katılanlar ve ilçe halkı tarafından takip edildi.

Türbe ziyareti ve dua:

Şenlik programının ardından Bakan Gürlek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek burada dua etti. Ziyaret, hem törenlere katılım hem de yerel geleneklere saygı gösterme anlamı taşıdı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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