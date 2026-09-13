Muhtarların eline ilk yardım çantası: Manisa genelinde bilinç artırılıyor

Manisa'da muhtarlara ilk yardım desteği:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Dünya İlk Yardım Günü kapsamında il genelindeki mahalle muhtarlarına ilk yardım çantaları dağıttı. Çalışma ile il genelindeki tüm muhtarların acil durumlarda hızlı ve doğru müdahale yapabilmesi hedefleniyor.

Saha ziyaretlerini Koordinatör Derya Hüner ile Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, çantaların içeriği ve kullanımına dair uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda; 50. Yıl Mahalle Muhtarı Erol Akar, Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, İbrahim Çelebi Mahalle Muhtarı Meliz Mısıroğlu, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın ve Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Halil Özkan ziyaret edildi. Ayrıca Ahmet Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin, Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi ve Bayındırlık Mahalle Muhtarı Bedirhan Çiçek ile bir araya gelindi.

Projenin hedefleri ve saha bilgilendirmeleri:

Derya Hüner proje amaçlarını şöyle özetledi: "Dünya İlk Yardım Günü kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelindeki tüm muhtarlarımıza ilk yardım çantalarını ulaştırdık. Amacımız, yaşanabilecek acil durumlarda sağlık ekipleri ulaşana kadar doğru ve hızlı müdahaleye katkı sağlamak. Mahallelerimizin sesi ve vatandaşlarımızın en yakın iletişim noktası olan muhtarlarımızın ilk yardım konusunda desteklenmesini önemsiyoruz. Unutmayalım; bilinçli yapılan ilk yardım bir hayat kurtarabilir. Bu vesileyle herkesi temel ilk yardım eğitimi almaya davet ediyor, bilinçli ve hazırlıklı bir toplumun hayat kurtaracağına inanıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak koruyucu sağlık hizmetleri ve toplumun ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Kapsam ve muhtarların değerlendirmesi:

Ahmet Müştak Aydın ise çalışmanın genişliğine dikkat çekerek, "Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak halk sağlığının korunması ve desteklenmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya İlk Yardım Günü kapsamında 17 ilçemizde bulunan 1089 mahalle muhtarımıza ilk yardım çantası ulaştırarak ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık" dedi. Muhtarlar da uygulamayı memnuniyetle karşıladı; çantaların olası acil durumlarda önemli destek sağlayacağını belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜ KAPSAMINDA İL GENELİNDEKİ MAHALLE MUHTARLARINA İLK YARDIM ÇANTASI ULAŞTIRDI.