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Elektrik çarpması can aldı: Osmaneli'nde 24 yaşında işçi hayatını kaybetti

Osmaneli'de Vatan Plastik'te çalışan 24 yaşındaki Bedirhan Akcura, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı; hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elektrik çarpması can aldı: Osmaneli'nde 24 yaşında işçi hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Selimiye köyü mevkiinde bulunan Vatan Plastik fabrikasının plastik üretim bölümünde çalışan Bedirhan Akcura (24), çalışma sırasında elektrik akımına kapılarak bilincini kaybetti.

Müdahale ve hastane süreci:

Ağır yaralanan Akcura için olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı işçi, yapılan müdahalelerin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İnceleme ve soruşturma:

Olayın ardından yetkililer tarafından olay yeri ve iş güvenliği uygulamalarına ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililerin yürüttüğü soruşturmada, kazanın nedeni ve olası ihmalin olup olmadığı araştırılacak.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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