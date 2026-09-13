Elektrik çarpması can aldı: Osmaneli'nde 24 yaşında işçi hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Selimiye köyü mevkiinde bulunan Vatan Plastik fabrikasının plastik üretim bölümünde çalışan Bedirhan Akcura (24), çalışma sırasında elektrik akımına kapılarak bilincini kaybetti.

Müdahale ve hastane süreci:

Ağır yaralanan Akcura için olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı işçi, yapılan müdahalelerin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İnceleme ve soruşturma:

Olayın ardından yetkililer tarafından olay yeri ve iş güvenliği uygulamalarına ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililerin yürüttüğü soruşturmada, kazanın nedeni ve olası ihmalin olup olmadığı araştırılacak.

OLAY YERİ