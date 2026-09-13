Rumeli Hisarı'ndaki uzun restorasyon turizmi durdurdu

Rumeli Hisarı'ndaki restorasyon gecikmesi sivil toplumun tepkisini çekti

İstanbul Çevre Konseyi ile Tüketici Konfederasyonu, Sarıyer'deki Rumeli Hisarı Kalesi'nde devam eden ve yıllardır tamamlanamayan restorasyon çalışmalarına yönelik ortak bir basın toplantısı düzenledi. Kurum temsilcileri, 6,5 yıldır süren çalışmanın kaleyi adeta şantiye görünümünde bıraktığını ve yapının bir an önce turizme açılması gerektiğini vurguladı.

Tarihsel bağlam ve güncel durum:

Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden hemen önce, 1452'de inşa edilmeye başlanan Rumeli Hisarı, kaynaklara göre 90 günde tamamlandı. Ancak günümüzde kale, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilere kapalı bulunuyor; haberde restorasyonun İBB tarafından 6 yıldır sürdüğü belirtiliyor. Giriş ve çıkış yolunda yer alan 10 adet konteyner ise alanda görsel kirlilik oluşturuyor ve kalenin uzun süreli ziyaretçi akışını engelliyor.

Sivil toplumun eleştirileri ve talepleri:

İstanbul Çevre Konseyi Onursal Başkanı Zafer Murat Çetintaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizans’ın işgal edemediği yeri şantiyenin işgal etmiş durumda" diyerek tepkisini dile getirdi. Çetintaş, tarihe sahip çıkılması gerektiğini ve söz konusu alanın 'rant' amacıyla kullanılmamasını talep etti.

Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şantiye alanının adeta Boğaz'a nazır bir yerleşim gibi kullanıldığını; portatif tuvalet, foseptik gibi düzenlemelerin olduğunu ve bunun vatandaşın haklarını engellediğini savundu. Ağaoğlu, hukuk komisyonlarının konuyu Tüketici Mahkemesi nezdinde gündeme alabileceğini söyledi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü de restorasyonun turizme darbe vurduğunu, çevre hakkı ve tarihi değerlere saygı bağlamında haksız bir işgalin söz konusu olduğunu belirterek dava açma hazırlığında olduklarını açıkladı.

Yerel etkiler ve ziyaretçi tepkileri:

Uzun süredir ziyarete kapalı olan kalenin esnaf üzerinde de olumsuz etkisi olduğu vurgulandı. Basın toplantısında konuşan ziyaretçilerden biri, Almanya'dan gelen Şükrü Kafa, oğluyla birlikte kaleyi görmek istediğini ancak son 4-5 yıldır giriş yapılamadığını söyleyerek tepkisini dile getirdi: "Padişah 90 günde burayı bitirdiğine göre... böyle bir tarihi yeri gelip ziyaret edemiyoruz."

Toplantıda öne çıkan talep, şantiye görüntüsünün sonlandırılması, konteynerlerin kaldırılması ve Rumeli Hisarı'nın bir an önce hem ülke tarihine hem de turizme kazandırılması oldu. Kurumlar, Anayasa'nın ilgili maddeleri çerçevesinde hak arama yollarını kullanacaklarını belirtti ve restorasyon çalışmalarının hızlandırılıp şeffaflaştırılması çağrısında bulundu.

İstanbul Çevre Konseyi ve Tüketici Konfederasyonu yetkilileri, devam eden durumun hem kültürel değere zarar verdiğini hem de yerel ekonomi ile turizmi olumsuz etkilediğini savunarak, yetkililerden somut adımlar beklediklerini yineledi.

RUMELİ HİSARI KALESİ