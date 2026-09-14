İndere TOKİ’de park halindeki motosiklet çalındı, soruşturma başlatıldı

İndere TOKİ’de park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman merkez İndere TOKİ'lerde park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Olay, motosiklet sahibi Nuri Özel'e ait 02 AEN 030 plakalı araç için bildirildi.

olay yerinde ilk müdahale ve inceleme:

Durumu fark eden araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede ve araçta ilk incelemelerini gerçekleştirdi. Ekipler, olay yeri delillerinin tespitine yönelik çalışma yürütürken görgü tanıklarından ve çevredeki güvenlik kameralarından bilgi toplamaya başladı.

soruşturmanın seyri ve yürütülen çalışmalar:

Polis, motosikleti çalan kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekipler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye, olası şüphelilerin tespitine ve motosikletin bulunmasına yönelik araştırmalara devam ediyor. Konuyla ilgili resmi soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA, PARK HALİNDEKİ BİR MOTOSİKLET KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHIS YADA ŞAHISLAR TARAFINDAN ÇALINDI.