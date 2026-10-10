İndirim kuyrukları Kahramanmaraş'ta izdihama dönüştü

Kahramanmaraş'ta açılış izdihamı

Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazasının açılışında, 'Ne alırsan 100 TL' kampanyası nedeniyle yoğun kalabalık oluştu. Mağaza kapısına gelen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla içeri girmek için adeta yarışırken izdiham yaşandı.

kampanyanın etkisi:

Mağazada kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri satışa sunuldu. Tek fiyat uygulaması olarak öne çıkan 100 TL kampanyası, müşterilerin ilgisini çekti ve açılış öncesinde mağaza önünde yoğun bir kuyruk oluştu. İçeri girmek isteyen vatandaşlar ürünleri almak için çaba harcadı.

müşteri ve işletme görüşleri:

Müşteri Hüseyin Demir, "Çocuklarımız için kendimiz için bulabilirsek kıyafet alacağız ürünler ne alırsan 100 liraymış" dedi.

Müşteri Mislina Alıç ise, "Fiyatlar piyasaya göre çok iyiydi. Her şey 100 lira. Ben içeri girerken rahat girdim arkadan geldim" diye konuştu.

Müşteri İbrahim Köse, "İşime yarayacak olanları aldım kış geliyor ürünler 600 lira tuttu, başka yerden alsaydım 3 bin 4 bin tutardı" ifadelerini kullandı.

İş yeri sahibi Tevfik Maraşlı, "Tek fiyat ne alırsak 100 lira açılışa insanlar biraz heyecana kapılıyor biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştık" dedi. Haberde güvenlik önlemleri veya resmi müdahale hakkında bilgi verilmedi.

Kahramanmaraş'ta giyim mağazasında indirim izdihamı