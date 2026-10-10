Maltepe’de çöken binada kaybettiklerimiz: iki kardeş uğurlandı

Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden kardeşler Ahmet Muhammet İnan (24) ve Zeynep İnan (20), Orhangazi Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayın gelişimi:

Olay, 8 Ekim sabahı saat 05.40 sıralarında, Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucu 10 kişi göçükten sağ olarak kurtarılırken; Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Aile ve cenaze:

Enkaz altında kaldıkları sırada ailenin Trabzon'da olduğu öğrenilen Ahmet Muhammet ve Zeynep İnan için öğle namazına müteakip Orhangazi Mimar Sinan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Çok sayıda aile yakını, arkadaş ve seven, tabutların başında uzun süre gözyaşı döktü. İki kardeşin naaşları Ortadağ Mezarlığı'na defnedilecek.

Cenazede baba Mustafa İnan ile anne Selma İnan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Edinilen bilgilere göre Ahmet Muhammet İnan, babası Mustafa İnan ile birlikte reklam talebaları işi yapıyordu; Zeynep İnan ise Mimar Sinan Üniversitesi İç mimarlık bölümünde ikinci sınıf öğrencisiydi. Ahmet Muhammet İnan'ın yeni araba aldığı belirtildi.

MALTEPE'DE ÖNCEKİ GÜN YIKILAN 7 KATLI BİNADA ENKAZ ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN AHMET MUHAMMET İNAN (24) VE ZEYNEP İNAN (20) KARDEŞLER, ORHANGAZİ MİMAR SİNAN CAMİİ'NDE DÜZENLENEN CENAZE NAMAZINDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI.