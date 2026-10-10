İbanı saklayıp ek vekalet ücreti alan avukatlara operasyon

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla gündeme getirilen "avukatların iban oyunu" haberinin ardından yürütülen soruşturmanın sonuç verdiğini açıkladı. Şahin, bazı avukatların mahkeme kararıyla ödeme yükümlüsü olan kişilere bilerek iban vermeyip, daha sonra icra süreci başlatarak ikinci kez vekalet ücreti talep ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın boyutu:

Şahin, haberin yayılmasının ardından soruşturma başlatıldığını belirterek, hesap hareketlerinde 20, 22 ve 24 milyar lira görülen bazı avukatların gözaltına alındığını kaydetti. İşlemler hakkında Adalet Bakanı’nın da açıklama yaptığını aktaran Şahin, tek bir şikâyetin habere dönüşmesiyle etkin bir takibin mümkün olduğunu vurguladı.

Başkan, bu tür uygulamaların yaygınlaştığını ve vatandaşların mağdur edilmemesi için konunun önemsenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, soruşturmayı yürüten savcıya ve haberi yapan İHA’ya teşekkürlerini iletti.

Vatandaşa pratik uyarılar:

Şahin, benzer durumla karşılaşan veya kalabilecek vatandaşlara şu pratik yöntemi anlattı: Avukatın ibanını bilmeyen kişiler için davacı ya da davalı tarafın ad, soyad ve T.C. numarası genellikle dava dosyasında bulunuyor. Eğer avukat iban vermeyerek ödemeyi geciktiriyorsa, mahkemenin verdiği karardaki tutarı PTT aracılığıyla doğrudan avukatın adına yatırmanın icra sürecini başlatmadan kurtarabileceğini söyledi.

Şahin, bu şekilde hileyle fazladan vekalet ücreti almanın önüne geçilebileceğini; vatandaşların dosyada kayıtlı bilgilerle hemen işlem yapmasının fırsatçıların oyununu bozacağını belirtti. "Mahkemeden sonra PTT aracılığıyla avukatın adına yatırırsak, daha sonra icraya verse bile icrayı düşürürüz" şeklinde özetlediği yöntem, şikâyet ve haberleşmenin sonuç getirdiği örneklerden biri olarak gösterildi.

Son olarak Şahin, tüketicilerin maruz kaldıkları haksızlıklarda durumu yukarıya iletmeleri gerektiğini; bunun haberleştirme, hakem heyeti veya mahkeme yoluyla olabileceğini ifade etti ve tekrarlanan uyarılarla vatandaşların bu tür hilelere karşı dikkatli olması gerektiğini yineledi.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ŞAHİN, İHLAS HABER AJANSI (İHA) ARACILIĞIYLA YAPILAN 'AVUKATLARIN IBAN OYUNU" BAŞLIKLI HABERİN ARDINDAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDEN AVUKATLARA SORUŞTURMA AÇILDIĞINI SÖYLEYEREK, VATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKTİĞİNİ DİLE GETİRDİ.