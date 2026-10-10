Kadiruşağı'nda sel riskine karşı iki kemer köprü 2027 baharında açılacak

köprülerin hedefi ve mahalle yaşamı:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kadiruşağı Mahallesi'nde yapımı devam eden kemer köprü inşaatlarını yerinde inceledi ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bölge yaklaşık 50 yıldır yerleşime açık olup, çok sayıda bağ ve bahçe ile konut barındırıyor; bu nedenle özellikle yoğun yağış dönemlerinde iki yaka arasındaki ulaşımın kesilmesi ve sel tehlikesi mahalle için kronik bir sorun oluşturuyordu.

Başkan Geçit, bölgedeki ulaşım aksaklıklarını gidermek ve olası sel riskini önlemek amacıyla hayata geçirilen projeyi anlattı. 'Burada yaklaşık 50 yıldır yerleşim söz konusu. Bağ ve bahçeler var, vatandaşlarımız burada yaşıyor, evler var. Ancak yağışın çok olduğu dönemlerde iki yaka arasındaki iletişim kesiliyor ve ciddi bir sel tehlikesi yaşanıyordu,' diyerek projenin gerekliliğine dikkat çekti. Yeşilyurt Belediyesi tarafından planlanan ve ihalesi tamamlanan iki köprü, mahallede ulaşımı daha güvenli ve kesintisiz hale getirmeyi hedefliyor.

çalışma süreci ve takvim:

Geçit, projenin ihale sürecinin tamamlandığını ve inşaat çalışmalarına başlandığını belirtti. Belediye yetkilileri köprülerin sağlam ve kalıcı olarak inşa edileceğini vurgularken, projenin tamamlanma hedefi olarak 2027 yılının bahar ayları işaret ediliyor. Başkan Geçit, 'İnşallah 2027 yılının bahar aylarında köprülerimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız,' sözleriyle takvimi teyit etti.

Mahalle sakinleri için ulaşımın konforlu, güvenli ve kesintisiz hale gelmesinin amaçlandığı proje, sel riskinin azaltılması ve günlük yaşamın kolaylaştırılması açısından önemli bir altyapı yatırımı olarak sunuluyor. Yeşilyurt Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor ve yetkililer belirlenen takvime uygun ilerlemeyi sürdüreceklerini ifade ediyor.

BAŞKAN GEÇİT: "KADİRUŞAĞI’NDAKİ KÖPRÜLERİMİZİ 2027 BAHARINDA TAMAMLAYACAĞIZ"